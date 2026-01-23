The Super Mario Galaxy Movie: Ci sono nuovi personaggi "emozionanti" da vedere secondo Chris Pratt

HQ

The Super Mario Galaxy Movie trailer mostra già alcuni personaggi molto popolari, oltre a 6 riferimenti e easter egg che abbiamo trovato. Tuttavia, ora è la voce di Mario per questo film, Chris Pratt, convinta che i personaggi non ancora svelati entusiasmeranno i fan. In una nuova intervista su GamesRadar+ la star di Hollywood ha detto: "Oh, sì, ci sono," quando gli è stato chiesto se ci siano nuovi personaggi che non vede l'ora di vedere nel montaggio finale del film. "Non posso dire quali sono, ma sì, ce ne sono davvero incredibili... Beh, penso che alcuni di loro siano stati pubblicati nel trailer (Rosalina, Bowser Jr.) e poi ce ne sono anche un paio in più che non sono nel trailer e che la gente dovrebbe essere entusiasta di vedere."

Quali personaggi pensi che saranno? Potremmo scoprirlo prima o poi, perché l'ultimo trailer di The Super Mario Galaxy Movie ha già qualche mese, ed è ora che Nintendo inizi a promuovere questo film come merita.