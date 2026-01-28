Splatoon 3 la versione 11.0.0 viene rilasciata questo giovedì e porta grandi cambiamenti

HQ

Splatoon 3 è uno dei giochi più divertenti da giocare online su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, e ora il divertimento è portato a un livello superiore con l'aggiornamento 11.0.0 per lo sparatutto a inchiostro. Anche se all'inizio questo aggiornamento sembrava dedicato a correggere bug, è pieno di nuove funzionalità. Diamo un'occhiata alle note della patch per scoprire tutti questi cambiamenti:

Splatoon 3 vedere 11.0.0

Cambiamenti al Multiplayer



I giocatori ora acquisiranno un'Aura Flow quando si comportano bene in battaglia, ad esempio quando sconfiggono gli avversari consecutivamente in un breve periodo di tempo.



L'Aura del Flusso dura per un breve periodo di tempo. Mentre l'Aura del Flow di un giocatore persiste, la sua durata si estende leggermente ogni volta che sconfigge un avversario o i suoi compagni sconfiggono un avversario danneggiato. Quando un giocatore ottiene un'Aura di Flow o prolunga la durata della sua Aura di Flow, il terreno ai piedi di quel giocatore verrà inchiostrato con il suo colore. Mentre persiste un'Aura di Flow, verranno applicate le abilità Run Speed Up, Nuota Speed, Resistenza Inchiostro e Intensifica le abilità d'azione. Ricevere continuamente assist con gli alleati o inchiostrare territorio durante le battaglie aumenterà la probabilità di ottenere un'Aura Flow quando sconfiggi gli avversari. Quando un alleato o un avversario subisce danni, viene ora mostrata la salute rimasta approssimativa di quel giocatore.



La salute residua degli avversari si mostra per circa tre secondi immediatamente dopo aver subito danni. Quando la parte principale del corpo di un avversario non è visibile, ad esempio quando si trova dietro il terreno o nuota nell'inchiostro, la salute residua non verrà mostrata.



Quando oggetti come l'Inchiostro Termico o il Sensore di Punti rivelano la posizione di un avversario, la sua salute residua verrà mostrata anche se il giocatore non può vederli. Ha leggermente ridotto la dimensione del rilevamento delle collisioni per i giocatori in forma di nuoto, rendendo più difficile colpire gli avversari agli attacchi. Ampliato la dimensione del rilevamento delle collisioni per ogni attacco principale per rendere più facile colpire gli avversari. Ha anche stabilito che più breve è la distanza di volo del colpo dell'arma, maggiore sarà l'aumento della dimensione di rilevamento collisioni. Quando si tenta di saltare a lunga distanza con il Super Salto mentre è equipaggiata l'abilità Salto Furtivo, il tempo necessario per effettuare il salto aumenta fino a un secondo a seconda della distanza.



Quando salti da vicino alla base del giocatore a parti più profonde, o viceversa, questo aumenta il tempo di salto in base alla distanza. L'aumento viene applicato al tempo trascorso a volare in aria. Questo non cambierà il tempo trascorso a terra a prepararsi per il Super Salto. Ho regolato la dimensione del cerchio che indica il raggio d'esplosione del Reefslider al raggio dell'area che infligge 220,0 danni invece che al raggio inchiostrate. Le specifiche di alcune armi principali sono cambiate.



Cambiamenti a SplatNet 3



Ho cambiato il display delle armi usate sotto X Rankings per mostrare l'arma più usata nelle X Battles per quella modalità in un certo periodo invece dell'ultima arma usata.



A causa di questo cambiamento, l'arma usata per determinare i migliori giocatori delle armi verrà modificata allo stesso modo.



Questo aggiornamento si concentra sull'apportare modifiche ai sistemi legati alle battaglie e al bilanciamento del multiplayer.



Per informazioni sui cambiamenti del sistema di combattimento come l'Aura del Flow, che mostra la salute residua, le regolazioni del rilevamento delle collisioni e la durata del salto estesa per i Super Salti con Salto Stealth, si prega di consultare l'articolo di notizie.



Tra le modifiche al bilanciamento, gli aggiornamenti per il L-3 Nozzlenose e il Dynamo Roller non sono semplici aggiornamenti. Piuttosto, sono cambiamenti di prestazioni per far risaltare le proprietà uniche di quelle armi.



Per il L-3 Nozzlenose, abbiamo aumentato la velocità dei colpi per facilitare l'utilizzo della proprietà unica dell'arma: la sua capacità di massimizzare la potenza colpendo con successo gli avversari con i suoi tre colpi. D'altra parte, abbiamo ridotto la sua capacità di inchiostrazione rendendo più difficile combattere stando in agguato, senza avvicinarsi proattivamente agli avversari o combattere in modi che si basano sul tasso di turnover delle armi speciali.



Per il Dynamo Roller, per rendere ogni suo colpo ancora più pesante e potente di prima, abbiamo ampliato l'area dell'inchiostrazione e quella che permette ai giocatori di sconfiggere gli avversari con un solo colpo, aumentando anche la quantità di inchiostro consumata.



Per quanto riguarda le altre armi principali, abbiamo apportato modifiche per renderle più facili da usare o per enfatizzare tratti unici tra armi con proprietà simili.



Per l'arma speciale Reefslider, abbiamo migliorato la sua capacità di sconfiggere gli avversari espandendo l'area dell'esplosione in grado di sconfiggere gli avversari con un solo colpo, oltre a rendere più difficile evitare l'esplosione grazie a una piccola differenza di altezza. D'altra parte, abbiamo ridotto la distanza massima della carica e diminuito l'area inchiostrata per rendere più difficile affidarsi alla strategia di riprendere le Splat Zone usando l'inchiostro dell'esplosione, puntandola verso una Splat Zone da un'area sicura e poi caricandola.



Poiché questo aggiornamento include modifiche al sistema multiplayer che vanno oltre le semplici modifiche al bilanciamento multiplayer, prevediamo che avrà un impatto maggiore sul gameplay rispetto alla media degli aggiornamenti. Per questo motivo, il prossimo aggiornamento arriverà prima del normale e si concentrerà su modifiche all'equilibrio del multiplayer.



Correzioni di bug

Correzioni ai controlli del giocatore



Corretto un problema per cui, quando la copertura della Brella sotto copertura si rompeva contemporaneamente al passaggio del giocatore all'arma speciale o al Rainmaker e sconfiggeva un avversario, a volte la brella entrava in uno stato in cui la copertura si riprendeva immediatamente, indipendentemente da quante volte venisse rotta. Corretto un problema per cui, quando un giocatore in un ambiente wireless instabile eseguiva un dualie Dodge Roll nuotando su un muro, a volte il giocatore che eseguiva il Dodge Roll spariva sugli schermi degli altri giocatori. Correzioni al Multiplayer



Ha risolto un problema per cui, quando si atterravano inchiostro o bombe in certe posizioni, a volte l'inchiostrazione sullo schermo del giocatore era drasticamente diversa da quella degli altri giocatori. Corretto un problema in MakoMart nella modalità Clam Blitz, dove era possibile per i giocatori indugiare sulla porta. Ho risolto un problema nel Bluefin Depot in modalità Splat Zones e Clam Blitz, dove era possibile salire su certi terreni usando metodi non previsti. Ho risolto un problema in Urchin Underpass dove la bacheca elettronica al centro del palco e i suoi pilastri di supporto bloccavano cose come Ink Storm e Tenta Missiles. Corretto un problema in Urchin Underpass dove, quando certi muri venivano colpiti con grande slancio, il giocatore veniva trattato come se avesse lasciato il palco e fosse stato sconfitto.



Con tutti questi cambiamenti, sembra quasi un gioco nuovo. Ricomincerai a sparare inchiostro con questo aggiornamento?