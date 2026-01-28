Patch sulle prestazioni PC di Monster Hunter Wilds rilasciata (Ver.1.040.03.01)

HQ

Monster Hunter Wilds non ha avuto il successo che Capcom sperava, nonostante avesse molte buone idee e avesse dato nuova vita a molte meccaniche. Tuttavia, Capcom non abbandonerà Monster Hunter Wilds così facilmente, dato che ha molti aggiornamenti con altri contenuti in arrivo, e una serie di aggiornamenti per migliorare le prestazioni su PC, come quello appena rilasciato. Diamo un'occhiata alle note della patch di Monster Hunter Wilds Ver.1.040.03.01:

Note sulla patch

Questa patch includerà miglioramenti nell'ottimizzazione per i processi specifici di Steam e opzioni per ridurre il carico di elaborazione. Includerà anche una revisione dei preset.

Dopo aver ricevuto i rapporti degli utenti, i nostri test interni hanno confermato che il carico della CPU poteva aumentare intorno al Support Desk al Base Camp o al Grand Hub. Questo è dovuto ai processi di controllo dello stato dei contenuti rivendicati per notificare al giocatore se ci sono contenuti non reclamati nel Support Desk, come indicato da un punto esclamativo (!).





Questo problema potrebbe far scendere gli FPS solo nel Base Camp e nel Grand Hub.



L'entità del calo degli FPS dipende dal fatto che tu abbia contenuti non reclamati. Tuttavia, il numero di DLC che possiedi non influisce.



Potrebbe anche dipendere dalle prestazioni della tua CPU.



Si tratta di un bug non intenzionale e sarà risolto con questo aggiornamento.

Per migliorare ulteriormente stabilità e prestazioni su tutte le piattaforme, ulteriori miglioramenti saranno implementati nell'aggiornamento Ver. 1.041 del 18 febbraio.

Ad esempio, stiamo attualmente verificando misure per ridurre il carico di elaborazione GPU aggiungendo livelli di qualità (LOD) alla mesh poligonale per i modelli 3D. Questo può aiutare a ridurre il carico di elaborazione passando a modelli a bassa risoluzione per oggetti più lontani dalla fotocamera.

Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno segnalato problemi e condiviso feedback.

Apprezziamo il vostro continuo sostegno a Monster Hunter Wilds.

Devi installare l'ultima versione di Monster Hunter Wilds per poter giocare in multiplayer online e accedere ai contenuti scaricabili.



Nota: Data e ora di uscita possono cambiare senza preavviso.



Spazio richiesto



Circa 2,0 GB (Con pacchetto di texture ad alta risoluzione: circa 31,0 GB totali)



Nota: A causa delle revisioni al High-Resolution Texture Pack, sarà necessario un nuovo download di circa 31 GB, con una riduzione complessiva di circa 45 GB rispetto alla versione precedente.



Versione driver video



NVIDIA GeForce: 581.57 o versione superiore



AMD Radeon: 25.9.1 o 25.9.2





Nota: Alcuni problemi sono stati identificati con i driver AMD Radeon versioni 25.10.2 e superiori.



Nota: Queste informazioni possono cambiare in qualsiasi momento a causa di fattori come la disponibilità del supporto NVIDIA e AMD.



Aggiorna le seguenti versioni dei driver per garantire l'esperienza più stabile possibile.

Importanti aggiunte e cambiamenti



Elaborazione CPU/GPU migliorata specifica della versione Steam.



I processi di riscaldamento degli shader ridotti sono stati eseguiti al di fuori della schermata di compilazione degli shader per ridurre il carico della CPU.



Ho regolato lo streaming delle texture per migliorare la qualità visiva riducendo l'uso della VRAM.



Ho regolato il pacchetto di texture ad alta risoluzione per ridurre l'uso della VRAM e la dimensione complessiva del pacchetto.



Aggiunta una scheda CPU al menu Opzioni, permettendo ai giocatori di modificare le impostazioni relative al carico della CPU.



Sono state aggiunte nuove categorie alle impostazioni grafiche, insieme a nuove impostazioni per le opzioni esistenti.



Ho modificato i preset grafici e aggiunto una finestra di conferma per aggiornare automaticamente le impostazioni al primo avvio dopo l'aggiornamento.



Ho ampliato l'impostazione Nebbia Volumetrica nelle opzioni grafiche da due a cinque. La precedente impostazione "High" è stata rinominata in "Highest" e "Low" in "High", con ora disponibili tre nuove opzioni inferiori—"Medium", "Low" e "Lowest".



Ho risolto un problema in cui un dialogo di avviso indicava erroneamente che il driver AMD Radeon era obsoleto quando si usava il driver versione 26.1.1 o successiva.



Correzioni di bug e aggiustamenti di bilanciamento



Risolto un problema per cui il carico di sistema poteva aumentare intorno al Support Desk al Base Camp o al Grand Hub a causa di controlli di stato dei contenuti rivendicati.



Ho regolato il comportamento di Shading a Velocità Variabile in modo che venga forzato a disattivarsi durante l'upscaling per mantenere la corretta grafica degli effetti.



Ha risolto altri problemi vari.



Hai notato che il gioco funziona meglio su PC dopo questo aggiornamento, o stai aspettando l'uscita della versione Nintendo Switch 2 ?