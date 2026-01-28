news
Dragon Quest VII Reimagined
Il creatore di Dragon Quest, Yuji Horii, e il produttore della serie Final Fantasy, Yoshinori Kitase, insieme domani in un video su Youtube
Sarà una conversazione speciale tra le due leggende della storia del videogioco.
Il creatore di Dragon Quest Yuji Horii e il produttore della serie Final Fantasy Yoshinori Kitase realizzeranno un video speciale su Youtube domani alle 21:00 ora giapponese. Parleranno delle loro opinioni sulle rispettive saghe di franchigia, della differenza tra Dragon Quest e Final Fantasy e del loro approccio ai remake.
Il video sarà disponibile sul canale Square Enix, puoi consultarlo qui.
Non perdere nemmeno la nostra intervista speciale con Yuji Horii, creatore di Dragon Quest.