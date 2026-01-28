Il creatore di Dragon Quest, Yuji Horii, e il produttore della serie Final Fantasy, Yoshinori Kitase, insieme domani in un video su Youtube

HQ

Il creatore di Dragon Quest Yuji Horii e il produttore della serie Final Fantasy Yoshinori Kitase realizzeranno un video speciale su Youtube domani alle 21:00 ora giapponese. Parleranno delle loro opinioni sulle rispettive saghe di franchigia, della differenza tra Dragon Quest e Final Fantasy e del loro approccio ai remake.

Il video sarà disponibile sul canale Square Enix, puoi consultarlo qui.

