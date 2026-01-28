news
PlayStation Plus ci offrirà gratuitamente Undisputed, Ultros e altri due giochi interessanti a febbraio
Martedì ci aspetteranno quattro partite molto diverse.
Sapevamo già che Undisputed sarebbe stato uno dei giochi PlayStation Plus Essential di febbraio, ma definirlo il protagonista considerando gli altri tre titoli in arrivo è un'esagerazione.
Poiché Sony ha confermato che i giochi PlayStation Plus Essential a febbraio saranno Indiscussi, Ace Combat 7: Skies Unknown, Ultros e Subnautica: Below Zero. È un bel quartetto, dato che tre dei giochi hanno ricevuto un otto nelle nostre recensioni, mentre Kieran è stato un po' più severo della maggior parte quando ha dato a Ultros un sette nel 2024.
Sostituiranno Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed e Core Keeper il 3 febbraio, quindi avrai ancora tempo per ottenere corse, pittura e sopravvivenza gratuite.