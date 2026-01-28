PlayStation Plus ci offrirà gratuitamente Undisputed, Ultros e altri due giochi interessanti a febbraio

HQ

Sapevamo già che Undisputed sarebbe stato uno dei giochi PlayStation Plus Essential di febbraio, ma definirlo il protagonista considerando gli altri tre titoli in arrivo è un'esagerazione.

Poiché Sony ha confermato che i giochi PlayStation Plus Essential a febbraio saranno Indiscussi, Ace Combat 7: Skies Unknown, Ultros e Subnautica: Below Zero. È un bel quartetto, dato che tre dei giochi hanno ricevuto un otto nelle nostre recensioni, mentre Kieran è stato un po' più severo della maggior parte quando ha dato a Ultros un sette nel 2024.

Sostituiranno Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed e Core Keeper il 3 febbraio, quindi avrai ancora tempo per ottenere corse, pittura e sopravvivenza gratuite.