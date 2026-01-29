Le partite di Europa League giovedì 29 gennaio e orari di inizio
È l'ultima giornata della fase di campionato.
Europa League conclude questa sera la sua fase di campionato, un giorno dopo Champions League, e allo stesso modo, con tutte le partite che iniziano contemporaneamente, poiché i risultati di una partita possono avere conseguenze drastiche per altre squadre (come Benfica e Real Madrid, per esempio, sanno molto bene...).
Al momento, Aston Villa e Lione sono le uniche squadre confermate per gli ottavi di finale qualunque cosa accada.
Queste altre squadre sanno con certezza che finiranno tra le prime 24, ma c'è una grande differenza tra finire tra le prime 8 e evitare di giocare un turno extra: Bologna, Braga, Celta Vigo, Crvena Zvezda, Fenerbahçe, Ferencváros, Friburgo, Genk, Midtjylland, Nottingham Forest, Panathinaikos, PAOK, Porto, Real Betis, Roma, Stoccarda e Viktoria Plzeň.
Partite di Europa League giovedì 29 gennaio:
Ecco tutte le partite di UEFA Europa League di giovedì 29 gennaio (8ª giornata della fase di campionato):
- Aston Villa vs RB Salzburg — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Real Betis vs Feyenoord — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Basilea vs. Viktoria Plzen — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Celtic vs FC Utrecht — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Crvena zvezda vs. Celta de Vigo — 21:00 CET / 20:00 GMT
- FCSB vs. Fenerbahçe — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Panathinaikos vs Roma — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Maccabi Tel Aviv vs Bologna — 21:00 CET / 20:00 GMT
- FC Porto vs Rangers — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Lille vs SC Friburgo — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Genk vs Malmö FF — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Go Ahead Eagles vs SC Braga — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Ludogorets Razgrad vs Nizza — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Midtjylland vs Dinamo Zagabria — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Nottingham Forest vs Ferencváros — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Lione vs PAOK — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Sturm Graz vs Brann — 21:00 CET / 20:00 GMT
- Stoccarda vs Young Boys — 21:00 CET / 20:00 GMT
Un giorno dopo queste partite, si terrà il sorteggio per decidere le coppie per i play-off a eliminazione diretta. Segui l'Europa League quest'anno?