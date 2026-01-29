ConcernedApe su Haunted Chocolatier: "Sto ancora lavorando come sempre"

ConcernedApe, l'unico sviluppatore di Stardew Valley, ha un nuovo progetto: Haunted Chocolatier. Questo gioco è stato annunciato nel 2021 e, secondo l'ultimo aggiornamento sul sito web del gioco, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che possiamo giocarci. Questo aggiornamento risponde anche ad alcune domande e sfata alcuni miti sullo sviluppo di questo gioco e di Stardew Valley. Diamo un'occhiata:

"Gli aggiornamenti di Stardew Valley vengono usati per testare idee per Haunted Chocolatier "

No. Quando lavoro su Stardew Valley, non penso a Haunted Chocolatier, e viceversa. Non "testerei qualcosa" a Stardew Valley perché sarebbe ingiusto per Stardew Valley, e inoltre non voglio rovinare idee per Haunted Chocolatier aggiungendole prima a Stardew Valley. Inoltre, Stardew Valley è un gioco diverso, quindi non puoi davvero "testare" qualcosa per Haunted Chocolatier in modo accurato.

"ConcernedApe sta lavorando a un nuovo aggiornamento per Stardew Valley perché è esausto di Haunted Chocolatier "

No, sto lavorando a un nuovo aggiornamento di Stardew perché è un gioco molto popolare con una base di giocatori grande e in continua crescita, e ho ancora altre idee su come migliorarlo.

"ConcernedApe ha detto che non uscirà prima del 2030"

Non ho detto questo. Nel 2025 mi è stato chiesto se sarebbe uscito entro i prossimi cinque anni, e ho risposto "Spero di sì". Questo è molto diverso dal dire "uscirà nel 2030". In sostanza, non voglio dare una data di uscita. Il gioco uscirà quando sarà finito.

Comunque, l'unica cosa che conta davvero è che continuo a fare progressi sul gioco e lo pubblichi. Quindi ora torno a fare questo.

Grazie

-Scimmia