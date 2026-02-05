Gamereactor

PGA Tour 2K25

Quasi, caduta d'ombra! PGA Tour 2K25 per Nintendo Switch 2 ora ufficiale

Presentato durante il Partner Showcase di Nintendo, il celebre titolo di golf dello scorso anno diventa ibrido a partire da domani.

Poiché Camelot ha pubblicato per primo l'imminente Mario Tennis Fever, 2K Sports probabilmente ha visto una grande opportunità per pubblicare il loro ultimo titolo di golf ben recensito sul sistema prima che arrivi il turno di Mario per un'altra generazione (e per soddisfare la fame dei fan per questo sport).

Detto e fatto, PGA Tour 2K25 faceva parte della presentazione Partners Showcase di Nintendo e sarà disponibile già da domani sulla piattaforma. Si prevede che il gioco mantenga tutte le caratteristiche, i contenuti e le licenze dell'uscita dello scorso anno.

