Quasi, caduta d'ombra! PGA Tour 2K25 per Nintendo Switch 2 ora ufficiale

Poiché Camelot ha pubblicato per primo l'imminente Mario Tennis Fever, 2K Sports probabilmente ha visto una grande opportunità per pubblicare il loro ultimo titolo di golf ben recensito sul sistema prima che arrivi il turno di Mario per un'altra generazione (e per soddisfare la fame dei fan per questo sport).

Detto e fatto, PGA Tour 2K25 faceva parte della presentazione Partners Showcase di Nintendo e sarà disponibile già da domani sulla piattaforma. Si prevede che il gioco mantenga tutte le caratteristiche, i contenuti e le licenze dell'uscita dello scorso anno.