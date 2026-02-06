Pattinatrice artistica spagnola autorizzata dalla Universal a esibirsi sulle canzoni dei Minions alle Olimpiadi

HQ

Lo skater artistico spagnolo Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté ha ottenuto il permesso dalla Universal di esibirsi con musica dei film dei Minions, come ha fatto da un anno. In effetti, lo skater appare di solito indossando una maglietta gialla e jeans blu, come i personaggi dei film più famosi.

Lunedì, Tomás ha dichiarato sui social media che gli sarebbe stato permesso continuare la sua coreografia a causa di una rivendicazione di copyright da parte di Universal Studios, detentrice dei diritti dei Minions. Tuttavia, giovedì ha annunciato che la Universal aveva cambiato idea, in parte grazie al sostegno popolare. "Un enorme grazie a tutti coloro che hanno ripostato, condiviso e sostenuto. Per colpa tua, Universal Studios ha riconsiderato e ha ufficialmente concesso i diritti per questa occasione speciale."

"Ci sono ancora un paio di cose da legare con le altre due musiche del programma, ma siamo così vicini a riuscirci! E tutto grazie a te. Sono così felice di vedere che i Minions che scendono sul ghiaccio olimpico stanno tornando a essere reali!"

La dichiarazione ufficiale conferma che Guarino Sabaté potrà esibirsi con le seguenti canzoni per le Olimpiadi e per i futuri eventi internazionali: 'Universal Fanfare' dei The Minions e 'Vicious Funk' di Héctor Pereira (Universal Pictures), 'Freedom' di Pharrell Williams (Sony Music) e il mix 'Minions Bounce' del DJ spagnolo Juan Alcaraz.

L'accordo è stato raggiunto tramite ClicknClear, la piattaforma partner dell'International Skating Union (ISU) che gestisce i pagamenti dei diritti musicali che gli skater devono effettuare per registrare con successo la loro musica.

Guarino Sabaté, 26 anni, ha vinto i Campionati spagnoli sei volte, ogni volta dal 2021 fino all'edizione 2026 che si è svolta a Jaca. Ha inoltre vinto l'Open d'Andorra 2021 e si è classificato 20º ai Campionati Mondiali nel 2025. Queste saranno le sue prime Olimpiadi invernali e si esibiranno martedì 10 febbraio, tra le 18:30 e le 22:44 CET presso la Milano Ice Skating Arena.