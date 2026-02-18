Ucraina-Russia I colloqui di pace terminano a Ginevra senza svolta

HQ

L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che i colloqui tra Ucraina e Russia avevano "portato a progressi significativi" per porre fine alla guerra, mentre entrambe le parti si preparavano per un secondo giorno di negoziati a Ginevra mercoledì. I colloqui si sono ora conclusi, ma si sono conclusi senza importanti progressi nonostante le affermazioni statunitensi di progressi.

X @SEPeaceMissions

In un'intervista con Axios, il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che non è "giusto" che il presidente USA Donald Trump continui a chiedere al suo paese di scendere a compromessi, aggiungendo che "la pace non si otterrebbe se la vittoria venisse data alla Russia".

In recenti commenti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che spetta all'Ucraina garantire il successo dei colloqui in Svizzera, mentre il Cremlino è rimasto fermo nelle sue richieste massimaliste di territori ucraini.

"Il successo del presidente Trump nel riunire entrambe le parti di questa guerra ha portato a progressi significativi, e siamo orgogliosi di lavorare sotto la sua guida per fermare gli omicidi in questo terribile conflitto", ha scritto Witkoff su X dopo il primo giorno di colloqui.

Zelensky ha ripetutamente affermato che al suo paese viene chiesto di fare compromessi sproporzionati rispetto alla Russia. L'Ucraina afferma che garanzie di sicurezza robuste da parte dell'Occidente - inclusi gli Stati Uniti - devono arrivare prima che si possa raggiungere qualsiasi accordo con la Russia.

In una dichiarazione sui social media martedì sera, il negoziatore ucraino Rustem Umerov ha dichiarato che il primo giorno di colloqui si è concentrato su "questioni pratiche e sulla meccanica delle possibili soluzioni".

In un video condiviso sul suo canale ufficiale Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l'Ucraina è pronta ad astenersi dal compiere attacchi se sia Kiev che Mosca avessero accettato tale pausa, ripetendo che "non abbiamo bisogno della guerra" e che gli ucraini stanno difendendo il loro stato e la loro indipendenza.

Ha aggiunto che l'Ucraina è "pronta a muoversi rapidamente verso un accordo degno per porre fine alla guerra", ma che la domanda chiave rimane cosa voglia la Russia, poiché le sue azioni dentro e fuori dal campo di battaglia continuano a inviare segnali contrastanti.

I colloqui rappresentano il terzo round di negoziati trilaterali. La mediazione è stata guidata dall'inviato statunitense Steve Witkoff e da Jared Kushner, con Vladimir Medinsky a capo della delegazione russa.

I negoziati si sono tenuti una settimana prima del quarto anniversario dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia.

Le forze russe hanno lanciato attacchi notturni con droni e missili contro le infrastrutture energetiche ucraine, uccidendo tre persone e interrompendo l'energia e il riscaldamento in diverse regioni, poche ore prima dei colloqui di pace sostenuti dagli Stati Uniti a Ginevra, come riportato in precedenza su Gamereactor.

Il presidente Zelenskyy ha osservato che la Russia ha risposto ai colloqui di pace con un attacco, nonostante gli appelli statunitensi a entrambe le parti di astenersi dalle ostilità. Ha riferito che erano stati osservati circa 400 droni, sottolineando il continuo impegno della Russia verso operazioni aggressive.

Gli attacchi con droni in corso hanno messo in evidenza le tensioni persistenti, e i negoziati hanno mostrato pochi progressi, con disaccordi fondamentali su territori e garanzie di sicurezza ancora irrisolti.