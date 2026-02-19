Ultima ora: Christopher Judge sembra confermare un nuovo sistema di combattimento in God of War Trilogy Remake

HQ

A volte sorgono problemi perché i doppiatori non si rendono conto di quanto sia davvero "segreta" l'industria videoludica. Potrebbero dire qualcosa che non si aspettano che facciano notizia, ma alla fine succede proprio così perché media e consumatori di solito vengono tenuti molto all'oscuro riguardo ai giochi in fase di sviluppo.

Il doppiatore di Kratos, Christopher Judge , avrebbe parlato con un fan a una convention, dove sembra non solo confermare che il prossimo God of War Trilogy Remake presenta un "nuovo sistema di combattimento", ma che sentiremo parlare di più di "quello che stiamo facendo" durante l'estate.

Questo conferma le precedenti notizie secondo cui Cory Barlog rivelerà il suo progetto quest'estate, ma stimola alcune speculazioni divertenti su cosa stia realmente accadendo con questi progetti.

È possibile che anche Judge sia coinvolto nel progetto di Barlog, motivo per cui lo definisce "quello che stiamo facendo" - ma allo stesso tempo, è anche possibile che Sony Santa Monica sia pronta a svelare il prossimo gioco principale di God of War.

Infine, va notato che, sebbene l'audio di Judge sia catturato nel video (che potrebbe benissimo essere presto rimosso offline), lo vediamo a malapena. È seduto in uno stand di incontri con il saluto, ma la telecamera è così lontana che è difficile confermarla. Diamo per scontato che il clip sia legittimo, ma prendilo con le pinze per ora.

Puoi vederlo tu stesso qui (finché il link rimane attivo).