Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition è ora disponibile

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition è stato uno dei migliori giochi che abbiamo giocato l'anno scorso, poco prima che uscisse il Nintendo Switch 2. Il gioco originale per Wii U ha avuto il suo atteso finale su Nintendo Switch 2, e ora, su Nintendo Switch 2, possiamo rivivere le nostre avventure in Mira in 4K e a 60 FPS.

Il Nintendo di oggi! l'app ha fatto l'annuncio, anche se gli account Nintendo X hanno già confermato l'annuncio. Disponibile ora, possiamo acquistare l'Upgrade Pack dal Nintendo eShop al modesto prezzo di £5 per aggiornare la nostra versione del gioco Nintendo Switch alla "Nintendo Switch 2 Edition", acquistare direttamente la versione digitale del gioco completo o, più tardi, il 16 aprile, la versione fisica per Nintendo Switch 2.

Tornerete sul pianeta Mira su Nintendo Switch 2? Se hai dubbi, dai un'occhiata alla nostra recensione del gioco.