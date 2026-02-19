Il Real Madrid ha fornito prove alla UEFA per dimostrare che Vinícius è stato chiamato "scimmia" da Prestianni

HQ

Il Real Madrid ha inviato una dichiarazione dopo l'annuncio della UEFA secondo cui verrà avviata un'indagine per determinare se il giocatore del Benfica Gianluca Prestianni abbia definito Vinícius "scimmia", come hanno denunciato il brasiliano e alcuni compagni del Real Madrid, tra cui Kylian Mbappé. E il club afferma di aver fornito prove a sostegno dell'incidente.

"Il Real Madrid C. F. annuncia che oggi ha presentato tutte le prove disponibili all'UEFA riguardo agli incidenti avvenuti martedì scorso, 17 febbraio, durante la partita di Champions League che la nostra squadra ha giocato a Lisbona contro lo SL Benfica.

"Il nostro club ha collaborato attivamente all'indagine aperta dalla UEFA a seguito degli inaccettabili episodi di razzismo vissuti durante quella partita."

Tuttavia, poiché Prestianni si coprì la bocca con la camicia, sarà quasi impossibile dimostrare ciò che ha detto. Sarà la parola di Vinícius contro quella di Prestianni, e il Benfica sostiene pienamente il giocatore argentino.

Il Real Madrid apprezza il sostegno unanime, il sostegno e l'affetto che il nostro giocatore Vinicius Jr. ha ricevuto da tutte le aree della comunità calcistica globale. Il Real Madrid continuerà a lavorare, in collaborazione con tutte le istituzioni, per eradicare razzismo, violenza e odio nello sport e nella società", ha concluso la dichiarazione.

