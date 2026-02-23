Il presidente uscente del FC Barcellona, Joan Laporta, denunciato da un membro con molteplici reati finanziari

HQ

L'ex presidente del FC Barcellona Joan Laporta (che si è dimesso questo mese come requisito per ricandidarsi il prossimo mese) è stato denunciato alla Corte Nazionale di Spagna per diversi reati finanziari, tra cui riciclaggio di denaro e riscossione di commissioni indebite. La maggior parte del team direttivo di Laporta, incluso il presidente ad interim Rafael Yuste, è stata anch'essa nominata nella denuncia, presentata venerdì scorso da un membro del club, come riportato da El Periódico (tramite EFE).

La denuncia include 38 documenti e dettaglia una presunta rete di aziende, alcune con sede in Spagna ma altre a Cipro, Dubai, Croazia e Stonia, che "hanno riscuotto commissioni illecite pagate in giurisdizioni opache", come riportato. Secondo la denuncia, questi fondi sono stati poi reintrodotti e riciclati tramite aziende apparentemente legittime, e i documenti indicano contratti Nike e la costruzione del nuovo stadio.

Il FC Barcelona ha risposto in una dichiarazione che le informazioni in cui è stato redatto il rapporto sono "false e basate su documenti presumibilmente falsi o altamente manipolati" e che valuteranno di intraprendere azioni legali contro il giornale, che "ha pubblicato la storia consapevole inconfutabilmente che l'accusa si basa su informazioni false e senza tenere conto della versione dei fatti del Club che è stata debitamente ricevuta."

Laporta ha anche detto a Radio Catalana che la denuncia è stata fatta con lo scopo di danneggiare la sua immagine nel periodo pre-elettorale: "Da tempo cercano di diffamare il processo elettorale, il Barça, e la strategia è iniziata nei media e ora è in una dimensione legale."

Nei prossimi giorni, il Tribunale Nazionale di Spagna dovrà distribuire questo ricorso a un giudice, che deciderà se ammetterlo per l'elaborazione o respingerlo.