Il presidente uscente del FC Barcellona, Joan Laporta, denunciato da un membro con molteplici reati finanziari
Laporta sostiene che l'obiettivo sia screditarlo prima delle prossime elezioni presidenziali.
L'ex presidente del FC Barcellona Joan Laporta (che si è dimesso questo mese come requisito per ricandidarsi il prossimo mese) è stato denunciato alla Corte Nazionale di Spagna per diversi reati finanziari, tra cui riciclaggio di denaro e riscossione di commissioni indebite. La maggior parte del team direttivo di Laporta, incluso il presidente ad interim Rafael Yuste, è stata anch'essa nominata nella denuncia, presentata venerdì scorso da un membro del club, come riportato da El Periódico (tramite EFE).
La denuncia include 38 documenti e dettaglia una presunta rete di aziende, alcune con sede in Spagna ma altre a Cipro, Dubai, Croazia e Stonia, che "hanno riscuotto commissioni illecite pagate in giurisdizioni opache", come riportato. Secondo la denuncia, questi fondi sono stati poi reintrodotti e riciclati tramite aziende apparentemente legittime, e i documenti indicano contratti Nike e la costruzione del nuovo stadio.
Il FC Barcelona ha risposto in una dichiarazione che le informazioni in cui è stato redatto il rapporto sono "false e basate su documenti presumibilmente falsi o altamente manipolati" e che valuteranno di intraprendere azioni legali contro il giornale, che "ha pubblicato la storia consapevole inconfutabilmente che l'accusa si basa su informazioni false e senza tenere conto della versione dei fatti del Club che è stata debitamente ricevuta."
Laporta ha anche detto a Radio Catalana che la denuncia è stata fatta con lo scopo di danneggiare la sua immagine nel periodo pre-elettorale: "Da tempo cercano di diffamare il processo elettorale, il Barça, e la strategia è iniziata nei media e ora è in una dimensione legale."
Nei prossimi giorni, il Tribunale Nazionale di Spagna dovrà distribuire questo ricorso a un giudice, che deciderà se ammetterlo per l'elaborazione o respingerlo.