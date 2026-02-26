Cristiano Ronaldo acquista il 25% della quota dell'UD Almería, club di seconda divisione in Andalusia

HQ

Mentre Cristiano Ronaldo si avvicina al ritiro professionistico, amplia il suo portafoglio aziendale, con l'acquisizione del 25% dell'UD Almería, un club calcistico spagnolo attualmente al terzo posto in seconda divisione, con reali possibilità di promozione in prima divisione in LaLiga per la prima volta dal 2023/24.

L'acquisizione è stata effettuata tramite CR7 Sports Investments, una nuova controllata di CR7 SA, che continuerà a "valutare ed eseguire opportunità strategiche" per ulteriori acquisizioni, come il suo recente investimento in WAW di Ilia Topuria. Cristiano Ronaldo aveva già investito in ospitalità, lusso, salute e benessere, tecnologia o media.

L'accordo è stato reso possibile grazie al buon rapporto tra il giocatore portoghese e il proprietario saudita dell'Almería, Mohammed Al-Khereiji.

"Ho sempre avuto l'ambizione di contribuire al calcio oltre il campo. L'UD Almería è un club con solide fondamenta e chiaro potenziale di crescita. Sono davvero entusiasta di lavorare insieme al team dirigenziale per supportare la prossima fase dello sviluppo del club", ha dichiarato Ronaldo in un comunicato stampa.

Ronaldo, 41 anni, ha segnato il suo 965° gol in carriera in una vittoria per 5-0 contro l'Al-Nassr contro l'Al-Najma, salendo in testa alla Saudi Pro League, dopo il suo gol durato una settimana contro il Fondo Pubblico di Investimento dell'Arabia Saudita.