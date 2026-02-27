Pareggio UEFA Champions League, Europa League e Conference League: orari, come guardare e duelli previsti
Ecco come guardare i pareggi di Champions League, Europa League e Conference League.
Uno dei giorni più attesi dai tifosi di calcio è arrivato. La fase di campionato e i play-off a eliminazione diretta per UEFA Champions League, Europa League e Conference League sono terminati, e finalmente entriamo nel cuore della competizione: gli ottavi a eliminazione diretta dagli ottavi di finale fino alle finali di maggio. E tutto inizia oggi, con il pareggio di Champions League, Europa League e Conference League.
Sarà lo stesso evento, venerdì 27 febbraio, a Nyon, Svizzera, con orari di partenza diversi:
- Pareggio della Champions League: 12:00 CET, 11:00 GMT
- Pareggio di Europa League: 13:00 CET, 12:00 GMT
- Sorteggio della Conference League: 14:00 CET, 13:00 GMT
Potrai seguire i sorteggi in diretta su UEFA.com, UEFA.tv e sull'app ufficiale di UEFA Champions League.
Come funziona il sorteggio della Champions League
Il sorteggio sarà lo stesso per le tre competizioni: le squadre vengono abbinate in base alle loro posizioni al termine della fase di lega, le palle vengono eliminate dalle bowl per decidere quale delle due opzioni.
Ci sono solo due opzioni per ciascun membro della squadra, quindi sarà come lanciare una moneta, 50% di probabilità per ciascuna... Ma la decisione deciderà da quale parte del tabellone si troveranno e tutti i loro potenziali rivali successivi prima della finale.
A memoria, questi sono i possibili duelli per il sorteggio di venerdì:
Champions League
- Paris Saint Germain vs. Barcellona o Chelsea
- Newcastle vs. Barcellona o Chelsea
- Galatasaray vs. Liverpool o Tottenham
- Atleti vs. Liverpool o Tottenham
- Real Madrid vs. Sporting o Manchester City
- Bodo/Glimt contro Sporting o Manchester City
- Atalanta vs. Arsenal o Bayern
- Leverkusen vs. Arsenal o Bayern
Europa League
- Ludogorets o Ferencvaros contro Porto o Braga
- Celtic o Stoccarda contro Porto o Braga
- Panathinaikos o Viktoria Plzen contro Midtjylland o Betis
- Fenerbahçe o Nottingham Forest contro Midtjylland o Betis
- GNK Dinamo o Genk contro Friburgo o Roma
- Brann o Bologna contro Friburgo o Roma
- PAOK o Celta contro Lione o Aston Villa
- Lille o Crvena Zvezda contro Lione o Aston Villa
Conference League
- Rijeka vs. Raków Częstochowa/Strasburgo
- Fiorentina vs. Raków Częstochowa/Strasburgo
- Sigma Olomuc vs. Larnaca/Mainz
- Crystal Palace vs. Larnaca/Mainz
- Lech Poznań vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk
- Samsunspor vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk
- Celje vs. Sparta Praga/Atene
- AZ Alkmaar vs. Sparta Praha/Atene
Dopo il sorteggio, si svolge una breve pausa prima delle partite del turno di 16 nella settimana dal 10 al 12 marzo e dal 17 al 19 marzo. La vostra squadra è arrivata agli ottavi di finale di Champions League, Europa League o Conference League quest'anno?