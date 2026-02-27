Pareggio UEFA Champions League, Europa League e Conference League: orari, come guardare e duelli previsti

HQ

Uno dei giorni più attesi dai tifosi di calcio è arrivato. La fase di campionato e i play-off a eliminazione diretta per UEFA Champions League, Europa League e Conference League sono terminati, e finalmente entriamo nel cuore della competizione: gli ottavi a eliminazione diretta dagli ottavi di finale fino alle finali di maggio. E tutto inizia oggi, con il pareggio di Champions League, Europa League e Conference League.

Sarà lo stesso evento, venerdì 27 febbraio, a Nyon, Svizzera, con orari di partenza diversi:



Pareggio della Champions League: 12:00 CET, 11:00 GMT



Pareggio di Europa League: 13:00 CET, 12:00 GMT



Sorteggio della Conference League: 14:00 CET, 13:00 GMT



Potrai seguire i sorteggi in diretta su UEFA.com, UEFA.tv e sull'app ufficiale di UEFA Champions League.

Come funziona il sorteggio della Champions League

Il sorteggio sarà lo stesso per le tre competizioni: le squadre vengono abbinate in base alle loro posizioni al termine della fase di lega, le palle vengono eliminate dalle bowl per decidere quale delle due opzioni.

Ci sono solo due opzioni per ciascun membro della squadra, quindi sarà come lanciare una moneta, 50% di probabilità per ciascuna... Ma la decisione deciderà da quale parte del tabellone si troveranno e tutti i loro potenziali rivali successivi prima della finale.

A memoria, questi sono i possibili duelli per il sorteggio di venerdì:

Champions League



Paris Saint Germain vs. Barcellona o Chelsea



Newcastle vs. Barcellona o Chelsea





Galatasaray vs. Liverpool o Tottenham



Atleti vs. Liverpool o Tottenham





Real Madrid vs. Sporting o Manchester City



Bodo/Glimt contro Sporting o Manchester City





Atalanta vs. Arsenal o Bayern



Leverkusen vs. Arsenal o Bayern



Europa League



Ludogorets o Ferencvaros contro Porto o Braga



Celtic o Stoccarda contro Porto o Braga





Panathinaikos o Viktoria Plzen contro Midtjylland o Betis



Fenerbahçe o Nottingham Forest contro Midtjylland o Betis





GNK Dinamo o Genk contro Friburgo o Roma



Brann o Bologna contro Friburgo o Roma





PAOK o Celta contro Lione o Aston Villa



Lille o Crvena Zvezda contro Lione o Aston Villa



Conference League



Rijeka vs. Raków Częstochowa/Strasburgo



Fiorentina vs. Raków Częstochowa/Strasburgo





Sigma Olomuc vs. Larnaca/Mainz



Crystal Palace vs. Larnaca/Mainz





Lech Poznań vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk



Samsunspor vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk





Celje vs. Sparta Praga/Atene



AZ Alkmaar vs. Sparta Praha/Atene



Dopo il sorteggio, si svolge una breve pausa prima delle partite del turno di 16 nella settimana dal 10 al 12 marzo e dal 17 al 19 marzo. La vostra squadra è arrivata agli ottavi di finale di Champions League, Europa League o Conference League quest'anno?