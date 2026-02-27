Regno Unito e UE sigillano l'accordo post-Brexit su Gibilterra

HQ

Quasi un decennio dopo il referendum sulla Brexit, il Regno Unito e l'Unione Europea hanno finalizzato un atteso trattato che definisce la relazione post-Brexit di Gibilterra con l'UE. L'accordo elimina il confine fisico terrestre con la Spagna e lo sostituisce con controlli in stile Schengen presso l'aeroporto e il porto di Gibilterra. Sebbene Gibilterra non entrerà nell'area Schengen, il nuovo sistema è pensato per preservare il fluido movimento quotidiano di migliaia di lavoratori transfrontalieri.

Secondo questi accordi, i passeggeri arrivati in aereo o via mare dovranno essere sottoposti a controlli iniziali da parte delle autorità di Gibilterra, seguiti da controlli di seconda linea effettuati dalle autorità spagnole in un'area designata. Come riportato dal GBC, i residenti di Gibilterra di qualsiasi nazionalità non possono essere rifiutati e saranno autorizzati a entrare liberamente con il nuovo sistema. Immigrazione, polizia e giustizia rimangono responsabilità di Gibilterra, e il trattato non influisce sulla sovranità, operando insieme all'impegno del Regno Unito a "doppio lock".

Reuters

Il trattato si estende su sette parti e 41 annessi, gran parte dei quali sarà ora incorporata nella legge di Gibilterra. È stato approvato dal Gabinetto di Gibilterra e sarà discusso nel Parlamento di Gibilterra prima che il Regno Unito proceda alla ratifica. È inoltre necessario il consenso del Parlamento Europeo. L'accordo include meccanismi di consultazione e arbitrato, con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha un ruolo finale e vincolante in caso di questioni di diritto UE.

Un accordo doganale su misura consentirà la libera circolazione delle merci tra Gibilterra e l'UE senza controlli al confine terrestre. La Spagna smalcherà le merci non UE presso posti doganali designati, con le entrate restituite a Gibilterra, mentre una nuova tassa sulle transazioni sostituirà l'attuale sistema di dazi d'importazione. Il trattato stabilisce inoltre una cooperazione rafforzata in materia di sicurezza e applicazione della legge, supervisionata da un Consiglio di Cooperazione Regno Unito-UE, e prevede un periodo di valutazione quadriennale degli elementi Schengen, come riportato dal GBC.

Insieme, le misure rappresentano un passo significativo nella definizione del rapporto di Gibilterra con l'UE al di fuori dell'adesione formale, mantenendo al contempo una cooperazione strutturata e una fluidità transfrontaliera.

