Zuffa è dannoso per la boxe?

HQ

Si può dire che l'impatto di Turki Alalshikh sulla boxe è stato monumentale. Molteplici incontri indiscussi tra i pesi massimi, la rinascita di The Ring e ora la sua collaborazione con Dana White e la loro nuova federazione, Zuffa Boxing.

Sebbene la promozione vanti un ampio gruppo di combattenti di oltre 90 combattenti, le recenti imprese dell'azienda sono state messe sotto critica. Tutto è iniziato senza intoppi quando la federazione ha annunciato di aver concluso un accordo con il campione IBF dei pesi cruiser Jai Opetaia alla fine di gennaio.

Il roster di Zuffa ricevette un altro impulso con la firma di Conor Benn, una mossa che scosse il mondo della boxe. La notizia fu anche una spiacevole sorpresa per il suo ex promotore e presidente di Matchroom, Eddie Hearn.

La separazione e la concorrenza che Zuffa rappresenta come promozione hanno scatenato un acceso scambio tra i promoter Hearn e White e, più recentemente, con il capo di Queensbury Promotions, Frank Warren, che ha ammesso di stare considerando azioni legali contro Sela e TKO Group Holdings. TKO, la società americana di intrattenimento sportivo che possiede UFC e WWE, ha firmato una partnership pluriennale con Zuffa lo scorso anno.

Secondo il Telegraph, Warren sostiene che Sela e TKO abbiano violato i contratti firmati con lui, poiché le due aziende hanno lanciato la joint venture alle sue spalle. Warren cerca 1 miliardo di dollari di reddito perso.

La frattura tra i promotori, una possibile battaglia legale con significative implicazioni finanziarie e l'introduzione di un altro campionato mondiale pongono la domanda se Zuffa sia adatto alla boxe? Dopo il successo che lo sport ha avuto negli ultimi anni, i tifosi sicuramente non vogliono tornare in un mondo in cui i promoter ostacolano i grandi incontri.