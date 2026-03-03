Il difensore del Real Madrid Antonio Rüdiger è accusato di un ginocchio intenzionale contro il rivale

HQ

Il Real Madrid ha perso la seconda partita consecutiva in LaLiga, una sconfitta per 1-0 contro il Getafe al Bernabéu, in una partita che ha suscitato una grande controversia per un fallo del difensore del Real Madrid Antonio Rüdiger su Diego Rico del Getafe, al 26° minuto.

Dopo un duello con Arda Guler, il difensore del Getafe Diego Rico cadde a terra. Rüdiger, correndo cercando di intercettare il giocatore, si ferma e si gira bruscamente e colpisce con il ginocchio il volto e il petto di Rico.

L'arbitro e il VAR non sono intervenuti nell'azione, cosa che è stata contestata dal giocatore e dallo staff del Getafe. L'arbitro ha considerato il ginocchio una collisione accidentale e che Rüdiger non intendeva colpire il giocatore avversario, anche se guardando il replay al rallentatore molti si chiedono se Rüdiger abbia intenzionalmente mirato il ginocchio a colpire il giocatore di Getafe, paragonando l'azione ai falli precedenti del difensore tedesco.

Il Real Madrid ha perso la partita 1-0, scendendo a quattro punti dal Barcellona in LaLiga, e Franco Mastantuono è stato espulso al 95° minuto dopo aver insultato l'arbitro.