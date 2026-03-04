L'Iran si avvicina alla decisione della Guida Suprema in un contesto di conflitto che si intensifica

HQ

L'establishment politico iraniano si sta avvicinando alla nomina di una nuova guida suprema dopo la morte di Ali Khamenei durante i bombardamenti aerei del fine settimana contro l'Iran da parte delle forze combinate di Stati Uniti e Israele. Le deliberazioni dell'Assemblea degli Esperti — l'organo clericale incaricato di selezionare l'autorità più alta del paese — sono state ritenute quasi completate, secondo dati citati dai media allineati allo Stato.

Mercoledì, Iran International ha citato il membro dell'Assemblea Ahmad Khatami che ha dichiarato che erano state identificate opzioni di leadership e che il processo era vicino alla conclusione.

Tra i nomi che circolano nei circoli politici e clericali c'è Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader. Un parente della famiglia ha dichiarato al Financial Times che le discussioni sono nella fase finale e che le prospettive di Mojtaba sono forti, anche se non è stata annunciata alcuna decisione formale. L'Assemblea, composta da 88 religiosi, ha tenuto una riunione online all'inizio di questa settimana per far avanzare il processo.

Reuters

Il dibattito sulla successione si svolge sullo sfondo di ostilità sempre più intense. Gli attacchi israeliani hanno preso di mira siti a Teheran e nella città santa di Qom, incluso l'edificio utilizzato dall'Assemblea degli Esperti, che le testate iraniane hanno dichiarato fosse vuoto al momento dell'attacco. Scrivendo mercoledì sul suo programma X, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che qualsiasi futuro leader iraniano sarebbe "un obiettivo inequivocabile per l'eliminazione", indipendentemente da identità o posizione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti che decine di persone sono state uccise nei primi attacchi e ha suggerito che diverse figure precedentemente considerate potenziali successori siano state eliminate. In commenti all'ABC, ha detto che il bombardamento aveva escluso la maggior parte dei candidati previsti dalla considerazione.

Mojtaba Khamenei, 56 anni, è da tempo considerato da alcuni insider come un possibile erede del padre, anche se non ha mai ricoperto una carica pubblica chiaramente definita. Conosciuto per i suoi stretti legami con le Guardie della Rivoluzione, ha mantenuto un profilo basso per gran parte degli ultimi due decenni.

Si ritiene che siano anche sotto valutazione altri potenziali candidati, inclusi alti religiosi all'interno della struttura di leadership iraniana. Con le cerimonie funebri per Khamenei in corso, si prevede che l'Assemblea degli Esperti si riunirà a breve — un incontro che probabilmente determinerà la leadership iraniana in uno dei momenti più turbolenti della storia della repubblica.