Eddie Hearn si riprende mentre Tom Aspinall firma per Matchroom

Dopo la partenza del campione IBF dei pesi cruiser Jai Opetaia e, più in particolare, di Conor Benn, il presidente di Matchroom, Eddie Hearn, ha risposto firmando il campione indiscusso dei pesi massimi UFC Tom Aspinall con la neonata Matchroom Talent Agency.

Nonostante sia sotto contratto, il presidente UFC Dana White ha dichiarato di non avere "problemi" con l'ingresso di Aspinall al Matchroom.

Ottenere la firma di Aspinall è un momento di tregua per Matchroom, soprattutto dopo i commenti fatti da Opetaia. Parlando con TalkSport Boxing, Opetaia è stato estremamente critico nei confronti di Hearn.

"È solo cattivo, parla male e cerca di trascinarmi nel fango.

"Non sei riuscito a farmi ottenere un incontro per il titolo, ma appena me ne vado, vuoi che combatta contro uno dei tuoi pugili, come ha senso?"

Nonostante i commenti, Hearn non ha risposto e sembra concentrato esclusivamente sullo sviluppo di Matchroom Talent Agency. Portare a bordo una delle più grandi stelle dell'UFC potrebbe spingere più combattenti a seguire l'esempio, specialmente se ci fosse un guadagno finanziario significativo, un argomento spesso discusso tra i combattenti UFC.

Matchroom Talent Agency mira a gestire e servire i talenti sportivi e di intrattenimento gestendo il loro brand e costruendo la loro reputazione.