I Giochi Paralimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina iniziano oggi venerdì 6 marzo fino al 15 marzo, con la controversa partecipazione di atleti russi e bielorussi che rappresenteranno la loro bandiera nazionale, a differenza di altre competizioni (inclusi i Giochi Olimpici Invernali del mese scorso) in cui erano atleti neutrali. L'Ucraina e altri paesi boicotteranno la cerimonia di apertura.

Questi saranno i primi Giochi Paralimpici dal 2014 in cui verranno mostrate bandiere di Russia e Bielorussia. La Russia è stata bandita nel 2022 dopo l'invasione in Ucraina e nel 2018 a causa di uno scandalo antidoping.

Il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons è stato interrogato dalla BBC Sport sulla controversa decisione dell'IPC di revocare il divieto a Russia e Bielorussia, e in particolare su un tema delicato: consentire la partecipazione di veterani di guerra feriti ai futuri Giochi Paralimpici. "Ci sono molti paesi che reclutano atleti dalle forze armate, quindi se la Russia lo fa, non sarà l'unico".

La domanda è stata motivata da un rapporto del Moscow Times secondo cui la Russia sta "accelerando il trasferimento dei soldati feriti nello sport paraparaurbano." Quindi no, l'IPC non vieterà ai veterani di guerra russi di partecipare ai futuri Giochi Olimpici Invernali, il che probabilmente aumenterebbe la tensione tra Russia e Ucraina sapendo dove si trovavano prima di diventare paraatleti...

"Dobbiamo ricordare da dove veniamo. Il nostro movimento è iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare con il personale militare ferito", ha detto Parsons, "quindi ciò che il movimento paralimpico offre è la possibilità dopo la guerra."

"Siamo contrari a qualsiasi guerra, a qualsiasi conflitto, ma ciò che offriamo è un'opportunità per chi viene ferito in guerra di essere reintegrato nella società attraverso lo sport. Non ci importa cosa abbiano fatto in passato sul campo di combattimento. Certo, i crimini di guerra sono qualcosa di diverso, ma ciò che offriamo con il movimento è una seconda possibilità."