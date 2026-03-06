I manager esprimono la loro opinione in vista della sfida di domenica contro l'Old Firm

HQ

È di nuovo il giorno dell'Old Firm questa domenica, quando i Rangers ospiteranno il Celtic a Ibrox, solo che questa volta è per un posto nelle semifinali della Scottish Cup. La partita emozionante dello scorso fine settimana si è conclusa con un pareggio 2-2 e ha mantenuto, quella che è semplicemente stata, la miglior corsa al titolo degli ultimi anni, ben bilanciata. Tuttavia, tutto ciò che verrà messo da parte come posto a Hampden è in gioco.

Celtic FC

Il tecnico del Celtic, Martin O'Neill, dovrà prendere un paio di decisioni chiave prima della partita di domenica, la prima sarà chi sarà titolare in porta. Sebbene O'Neill abbia confermato che il portiere Kasper Schmeichel sarebbe tornato in allenamento, non ha confermato chi sarà titolare. Il portiere di riserva Viljami Sinisalo si è fatto avanti e ha giocato nelle ultime due partite degli Hoops, ma resta da vedere se manterrà il suo posto.

O'Neill ha anche affrontato la forma fisica di Kieran Tierney dopo un infortunio al piede subito nella vittoria per 2-1 contro l'Aberdeen.

"Kieran, per cominciare, anche se la ferita al piede sta guarendo, è semplicemente dolorante in ogni aspetto.

"Vedremo come sta domani."

Martin O'Neill - Conferenza stampa completa

Il manager dei Rangers, Danny Rohl, ha confermato che hanno un "full house" in allenamento e "molti giocatori disponibili" per questo weekend.

Per la prima volta in otto anni, il Celtic si avvicina ad avere il suo più grande pubblico in trasferta. Rohl ammette che i 7500 tifosi del Celtic possono influenzare la partita, ma insiste che la sua squadra sa cosa deve fare per bloccare il rumore dei tifosi avversari.

"Certo che avrà un impatto.

"Ma giochiamo gli stessi 50 minuti della settimana scorsa, poi i 7500 tifosi staranno zitti."

Danny Rohl - Conferenza stampa completa

Il vincitore della sfida da grande sarà pronto a tarda domenica sera per scoprire il suo avversario in semifinale, dato che St. Mirren affronterà il Partick Thistle, che inizierà alle 19:30 GMT/20:30 CET.