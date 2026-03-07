L'Atlético de Madrid vince la finale di Copa "anteprima elettrica" contro la Real Sociedad

HQ

L'Atlético de Madrid ha battuto la Real Sociedad 3-2 in una partita regolare di LaLiga che ha servito da anteprima per la finale della Copa del Rey il mese prossimo. Dopo dieci minuti, la partita era già 1-1, con gol di Sorloth per l'Atleti e Carlos Soler per la Real Sociedad. Poi, quasi contemporaneamente, Nico González e Mikel Oyarzabal hanno portato il punteggio sul 2-2.

È stato González, l'attaccante argentino all'Atleti in prestito dalla Juventus, a completare una doppietta per una vittoria per 3-2, lasciando l'Atleti terzo in LaLiga, ma dieci punti dietro al Real Madrid, che ha vinto il duello di venerdì per continuare la corsa verso il Barcellona.

A proposito, poche ore dopo, Lamine Yamal segnò il gol vittoria in un duello contro Barcellona e Athletic Club, portando ancora il Barça a 4 punti di vantaggio. Per coincidenza, questo fine settimana si sono svolti duelli tra Atleti e Real Sociedad, i due finalisti della Copa del Rey, e tra Barcellona e Athletic, le due squadre che hanno perso le semifinali di Copa all'inizio di questa settimana.

La finale tra Atlético de Madrid e Real Sociedad nella Coppa di Spagna si terrà il 18 aprile.