Il Real Madrid, senza Mbappé, affronta il Manchester City con altre sei assenze e le probabilità contro di loro

Real Madrid vs. Manchester City, il match a eliminazione diretta di Champions League più ripetuto dell'ultimo decennio, come parte degli ottavi di finale di Champions League, torna questa stagione, la quinta volta consecutiva che queste due squadre si affrontano in una fase a eliminazione diretta della competizione.

È in gioco un passaggio per i quarti di finale, e sebbene nessuna delle due squadre sia al massimo rispetto al dominio di anni fa, questa volta il Manchester City ha ricevuto un grande favoritismo. Il Real Madrid dovrà giocare senza sette giocatori, inclusi cinque che di solito sono titolari: Kylian Mbappé, Rodrygo, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Álvaro Carreras, Eder Militao e David Alaba.

La lunga lista di infortuni importanti, che ha costretto l'allenatore Arbeloa a scegliere molti giocatori dalla squadra riserve, aiuta il Manchester City a detenere il 45,5% di possibilità di battere il Real Madrid stasera al Bernabéu, secondo Opta Analyst. Madrid ha il 29,9% di possibilità di vittoria e il 24,6% di probabilità di pareggio.

Nel totale, nella fase a eliminazione diretta, il Manchester City ha il 69% di possibilità di accedere ai quarti di finale e l'11,1% di vittoria della competizione, il quarto miglior risultato degli ultimi 16. Il Real Madrid ha solo l'1,9% di possibilità di vincere la Champions League quest'anno (l'Arsenal ha quasi il 30% di possibilità di vincere la coppa grazie al percorso facile verso la finale).

Storia recente del "classico europeo moderno" tra Real Madrid e Manchester City

Nel 2015/16, il Real Madrid eliminò il Manchester City in semifinale per 1-0 complessivo e vinse la Champions League.

Nel 2019/20, il Manchester City ha eliminato il Real Madrid 4-2 complessivo negli ottavi di finale.

Nel 2021/22, il Madrid ha eliminato il Manchester City in semifinale con un punteggio complessivo di 6-5, e ha poi vinto la Champions League.

Nel 2022/23, il Man City ha eliminato il Madrid 5-1 in semifinale complessivo e ha poi vinto la Champions League.

Nel 2023/24, il Madrid ha eliminato il Man City 4-4 (ai rigori) nei quarti di finale e ha poi vinto la Champions League.

Nel 2024/25, il Madrid ha eliminato il Manchester City 6-3 nei play-off a eliminazione diretta.

Lo scorso dicembre, il Manchester City ha battuto il Real Madrid 2-1 in una partita di fase campionato. Ora si affrontano di nuovo negli ottavi di finale 2025/26. Chi pensi che passerà stavolta?