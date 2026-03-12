Will: Follow the Light uscirà questo aprile

La primavera può essere arrivata, ma se ti mancano le notti fredde e lunghe, oltre al cielo coperto (non sto scherzando, l'inverno è davvero un'atmosfera piacevole), allora vorrai dare un'occhiata a Will: Follow the Light, un nuovo gioco d'avventura narrativa che ha appena confermato la data di uscita.

Come rivelato al Future Game Show di questa sera, il puzzle d'avventura di TomorrowHead Studio arriverà su Xbox Series X/S, PS5 e PC il 28 aprile. I giocatori assumeranno il ruolo di Will, un guardiano del faro che scopre che un disastro ha colpito la sua città natale e suo figlio è scomparso.

Partendo per una missione per riunire la famiglia di Will, lo guideremo attraverso un paesaggio pericoloso e implacabile con meccaniche realistiche di navigazione e slitta trainata da cani. Prima dell'uscita, il direttore del gioco Roman Novikov ha dichiarato quanto segue in una dichiarazione:

"Siamo entusiasti di annunciare l'imminente uscita di Will: Follow the Light. Speriamo che la nostra community e i nuovi giocatori siano entusiasti di vedere il gioco uscire così presto, e speriamo che i giocatori apprezzino il gioco quando uscirà il mese prossimo su PC, PlayStation 5 e Xbox."