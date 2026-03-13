Anteprima delle semifinali di Indian Wells: Sinner contro Zverev e Alcaraz contro Medvedev

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Mentre Indian Wells raggiunge il suo climax, guardiamo avanti alle semifinali di sabato.

Peccatore contro Zverev

Jannik Sinner e Alexander Zverev hanno superato agevolmente i quarti di finale, vincendo in due set consecutivi. Entrambi i giocatori conoscono sicuramente gli stili dell'altro, dato che sarà l'undicesima volta che condividono il campo. Sinner guida il testa a testa 6-4 e, se riuscirà a superare il torneo, si unirà a Roger Federer e Novak Djokovic come gli unici uomini ad aver vinto tutti e sei gli eventi ATP Masters 1.000 su hard.

Parlando del prossimo incontro con Zverev, Sinner ha detto: "Ci conosciamo molto bene, quindi cercherò di essere il più costante possibile."

Ma il suo compito è tutt'altro che facile, dato che Zverev ha superato gli avversari e sta giocando con una nuova aggressività. Dopo la vittoria al quarto round contro Francis Tiafoe, Zverev ha parlato del suo gioco.

"Sentivo di dominare dalla linea di fondo, le cose su cui stavo lavorando, oggi hanno funzionato bene in campo."

Alcaraz vs Medvedev

Nell'altra semifinale, Carlos Alcaraz affronta Daniil Medvedev. È una sfida che non favorisce Medvedev, che è sotto 6-2 nel loro confronto diretto e ha perso le ultime quattro partite. Quando gli è stato chiesto della prospettiva di giocare contro Alcaraz, Medvedev è stato molto positivo riguardo al suo gioco.

"Sento di giocare benissimo. Sento che è una buona occasione per provare a mostrare il meglio di me contro di lui. Ma è l'avversario più duro che abbiamo in questo momento."

Se Medvedev vuole battere Alcaraz, dovrà dare il meglio di sé, dato che quest'ultimo è imbattuto finora in questa stagione. Alcaraz estese la sua striscia di vittorie a 16 partite con la vittoria contro il britannico Cameron Norrie.

Le semifinali finiranno con uno scontro tra Alcaraz e Sinner? O ci sarà un problema di sorpresa?