Questo giocatore ha fallito al Real Madrid perché ha giocato troppo Crash Bandicoot

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Zé Roberto, giocatore brasiliano noto soprattutto per le sue esperienze al Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Palmeiras, si unì al Real Madrid nel gennaio 1997, in una stagione in cui contribuì in Liga 1996/97 e poco dopo in Champions League 1997/98, ma lasciò dopo pochi mesi a causa delle poche opportunità di gioco in rosa e della sua ambizione di giocare a livello internazionale con il Brasile.

Roberto, ora 51enne (si è ritirato dal football nel 2017 all'età di 43 anni), ha confessato in un'intervista che all'epoca era dipendente dai videogiochi, in particolare dai Crash Bandicoot, e che passava la notte sveglio cercando di smontarli... "Ho fallito al Real Madrid perché quando sono arrivato non ero pronto. Ho firmato per uno dei club più grandi al mondo senza essere preparato né psicologicamente né tatticamente" ha ammesso.

"Ho comprato una PlayStation e ho giocato fino alle prime ore del mattino, ossessionato dal battere Crash Bandicoot. La mia dipendenza dai videogiochi ha influenzato le mie prestazioni. Mangiavo male e riposavo pochissimo. Ho mangiato molti biscotti; Finivo una scatola e ne iniziavo un'altra. Prima che me ne rendessi conto, avevo preso peso," ha rivelato l'ex giocatore brasiliano in un'intervista con Abre Aspas, su Globo Esporte.

Roberto ha anche spiegato quanto si sentisse strano in una squadra come il Real Madrid, piena di stelle, all'inizio dell'era dei 'Galácticos': "Quando sono arrivato negli spogliatoi, la prima cosa che ho visto sono state auto di lusso. All'interno ho visto i miei compagni di squadra in abiti costosi e abiti, mentre io indossavo abiti semplici. Ricordo Roberto Carlos che scherzava sempre dicendo che sembravo venuto a dipingere lo spogliatoio."

Tuttavia, subì un grande cambiamento fisico e psicologico, che spiega la sua straordinaria lunga carriera professionale. "Ho capito che il mio corpo era il mio strumento del mestiere. Ho iniziato a trattarlo come una macchina che necessita di manutenzione quotidiana. Questo ha prolungato la mia carriera."