A differenza della Formula 1, il MotoGP rimanda il Gran Premio del Qatar da aprile a novembre

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MotoGP ha confermato che il Gran Premio del Qatar previsto per aprile è stato posticipato a novembre a causa del conflitto in Medio Oriente. È una decisione diversa da quella della Formula 1, che ha deciso di cancellare del tutto il Gran Premio, che non sarà sostituito da gare in altre sedi, il che significa che la stagione di F1 sarà di due gare più breve.

La stagione MotoGP 2026 rimarrà la stessa, ma con qualche riorganizzazione delle date. Il vuoto lasciato dal GP del Qatar non viene colmato, ma il suo rinvio all'8 novembre significa che gli ultimi due Gran Premi della stagione, a Portimao e Valencia, vengono spostati di una settimana, ora svolti il 22 e il 29 novembre.

Dopo la gara inaugurale in Thailandia, la MotoGP continua questo weekend in Brasile, dal 20 al 22 marzo, la settimana successiva ad Austin, USA (27-29 marzo), e poi niente per un mese fino al Gran Premio di Spagna a Jerez il 24-26 aprile.