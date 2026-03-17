Il Venezuela affronterà gli USA nella finale del World Baseball Classic

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Il World Baseball Classic 2026 ha già riservato una grande sorpresa, quando il Venezuela ha sconfitto l'Italia in semifinale e ha raggiunto la sua prima finale nella massima competizione internazionale di baseball. Il loro rivale? Stati Uniti, che hanno sconfitto la Repubblica Dominicana nel loro percorso verso la terza finale consecutiva del World Baseball Classic e il loro secondo titolo.

Questa è la prima volta che il Venezuela raggiunge la finale del World Baseball Classic, e solo la seconda volta che raggiunge le semifinali (classificandosi terzo nel 2009), anche se ci sono state solo sei edizioni di questa "coppa del mondo di baseball" che di fatto hanno sostituito la vera Coppa del Mondo di baseball disputata tra il 1938 e il 2011, una dominata da Cuba che il Venezuela vinse tre volte (e gli USA quattro volte).

L'Italia è stata l'unica squadra europea rimasta in competizione dopo i quarti di finale, vincendo tutte le partite della fase a gironi e sconfiggendo poi uno dei favoriti, Porto Rico, qualcosa che molti hanno definito una "corsa da favola", dato che il baseball è uno sport molto più importante nei paesi caraibici. Ora hanno la possibilità di essere l'unica squadra europea a vincere il bronzo nel World Baseball Classic (i Paesi Bassi si sono classificati quarti due edizioni consecutive, 2013 e 2017).

La finale del World Baseball Classic 2026 tra Venezuela e USA si giocherà il 17 marzo alle 20:00 ET a Miami (01:00 CET di mercoledì in ora europea, 00:00 GMT).