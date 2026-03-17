Logitech G introduce il suo nuovo cambio manuale RS H-Shifter

HQ

Con la scena dei sim racing che ha attraversato diversi cambiamenti importanti negli ultimi tempi e con nuove offerte di giochi e hardware all'orizzonte per il prossimo futuro, Logitech ha appena introdotto un capitolo richiesto dai fan nella sua gamma, uno che, prima di metterci le mani per una recensione completa, potrebbe sembrare sia moderno che tradizionale.

Il Logitech G RS H-Shifter è una nuova alternativa per chi cerca un cambio completamente manuale a forma di H. L'unità include un selettore a 7 marce più una retromarcia, quest'ultima imita un'auto reale implementando una funzione push-through lockout per prevenire cambi di marcia accidentali (e potenzialmente rotture del cambio). Per capire come funziona, pensa a 1-6 nello schema tradizionale "double-H", poi a destra-spinta in avanti per la 7ª, e a destra-spinta verso il basso per la quarta slot verticale.

Nonostante l'aspetto della simulazione, il marchio promette una sensazione meccanica "tattile" e clickante per un funzionamento rapido, mentre i sensori senza contatto a effetto Hall "garantiscono affidabilità a lungo termine e una durabilità e precisione senza pari" - una risposta diretta ai problemi che il produttore aveva con il design dei vecchi cambiatori della serie G. Permette anche una personalizzazione più facile in futuro e supporta la fascetta da tavolo per il montaggio da scrivania (inclusa nella scatola), anche se naturalmente sarebbe più bella sul tuo equipaggio da corsa (bulloni inclusi).

Il Logitech G RS H-Shifter sarà ampiamente compatibile sia in termini di giochi che di piattaforme, con una moltissima di titoli che vanno dall'arcade al simcade e al simracing confermati, insieme a Windows PC, PlayStation e Xbox. Su PC, puoi collegarti direttamente alla porta USB, tramite RS50/Pro Wheel, e tramite G29, G920, G923 tramite adattatore da corsa, mentre le console possono fare lo stesso senza la porta USB diretta.

Naturalmente, alcuni giochi non supportano la settima marcia (e la raggiungeresti mai in gara?) o i cambi a H se l'auto vera non li ha (come AC e Assetto Corsa Evo), Gran Turismo 7 non permette cambi a H per la modalità online, e alcune auto semiautomatiche non possono essere assegnate a cambio manuali senza palette a seconda del gioco (come l'Assetto Corsa Compeizione di classe GT3/GT4). Per noi sembra la corrispondenza perfetta per il prossimo Forza Horizon 6 e le sue auto più classiche, ma, ancora una volta, daremo il nostro verdetto una volta testato il prodotto sul nostro abitacolo.

La Logitech G RS H-Shifter viene rilasciata a un prezzo consigliato al dettaglio di 159,99 euro.