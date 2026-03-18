Gato Roboto e Gunbrella gli sviluppatori tornano per pixel dungeon-scroller Dark Scrolls

Devolver Digital ha appena svelato uno dei prossimi giochi che pubblicherà. Conosciuto come Dark Scrolls, questo è considerato un "dungeon scroller pixel-perfecto" che unisce gameplay impegnativo e progressione roguelike, con il progetto realizzato dagli sviluppatori di Gato Roboto, Gunbrella e Demon Throttle, in particolare quelli di Doinksoft.

Dark Scrolls è un gioco che metterà i giocatori a lavorare attraverso stanze create a mano, collegate insieme tramite generazioni procedurali, tutto per assicurarsi che nessuna 'run' si sente uguale. Allo stesso modo, ci sono diversi personaggi giocabili da padroneggiare, con nove opzioni originali che portano armi e strumenti unici all'esperienza e che possono essere potenziati e personalizzati con cianfrusaglie e altri oggetti.

Ci viene detto che Dark Scrolls offrirà azione in solitaria o multiplayer e che l'elemento multiplayer copre sia il gioco locale che quello online. La direzione visiva è considerata old-school, con SFX, musica e grafica pixelata pensate per riflettere i "classici giochi di un tempo" nonostante i controlli e il design moderni. Allo stesso modo, quando il lancio arriverà più avanti quest'anno, Dark Scrolls debutterà sia su PC che su Nintendo Switch.

Parlando del motivo per cui volevano realizzare Dark Scrolls, Cullen Dwyer di Doinksoft spiega in modo esilarante: "Ogni volta che cerco 'roguelike' non trovo quello che cerco. Mi capita una partita a poker, o una partita di pachinko, o una narrazione sentita su un dio greco o uno Yu-Gi-Oh! Gioco di carte. In che modo sono simili a un dungeon crawler a turni degli anni '80, bloccato a griglia, che puoi giocare in riga di comando con i binding di controllo Vim? Hanno la 'casualità'? Patetico. E eccomi qui, parte del problema. Tanto vale chiamarlo anche un Metroidvania."

Qui sotto potete vedere un trailer di Dark Scrolls così come alcune immagini del gioco.