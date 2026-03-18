Il Senegal fa appello per la revoca del titolo AFCON al CAS: "La Coppa non lascerà il paese"

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Il Senegal ha risposto con indignazione all'annuncio che il Marocco è stato dichiarato vincitore della Coppa d'Africa 2025, privando così il titolo conquistato due mesi fa, quando aveva battuto il Marocco 1-0 nella finale a Rabat. La Federazione Calcistica Marocchina ha sostenuto che quando i giocatori senegalesi hanno lasciato il campo in segno di protesta contro una decisione arbitrale, significa che hanno rinunciato alla partita, ma sono tornati 14 minuti dopo e la partita si è conclusa con la loro vittoria.

Scrivendo in una dichiarazione sui social media dopo l'annuncio della notizia, la Federazione Senegalese di Calcio ha denunciato "questa decisione ingiusta, senza precedenti e inaccettabile, che scredita il calcio africano. In difesa dei propri diritti e degli interessi del calcio senegalese, la Federazione avvierà, il prima possibile, una procedura di appello presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) di Losanna".

Abdoulaye Seydou Sow, Segretario Generale della SFF, ha aggiunto in un'intervista a Le Soleil (tramite RMC) che "la Confederazione Africana di Calcio (CAF) è corrotta, e le reazioni mondiali dopo questa decisione confermano l'indignazione totale", e che la coppa non lascerà il paese. " La lotta è tutt'altro che finita. Voglio rassicurare tutto il popolo senegalese. Il Senegal ha il diritto e la vittoria è dalla sua parte. La coppa non lascerà il paese."

Ha anche descritto la decisione come "una tragedia e basata su nulla", senza fondamento legale, sull'emittente senegalese RTS1 (tramite Reuters), aggiungendo il sospetto che la sentenza del tribunale fosse truccata: "Quando è iniziata l'udienza, avevamo già seri dubbi — chiaramente, il giudice non è venuto a decidere il caso, ma a eseguire ordini."