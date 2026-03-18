Aryna Sabalenka potrebbe non tornare mai più al Dubai Championship dopo i commenti del direttore

HQ

Aryna Sabalenka, vicina al suo debutto al Miami Open giovedì, ha parlato in conferenza stampa delle parole pronunciate dal direttore del Dubai Championship Salah Tahlak, che ha indicato direttamente Sabalenka e l'allora numero 2 al mondo Iga Swiatek per essersi ritirate dal torneo WTA 1000. Tahlak ha detto che le loro ragioni per il ritiro erano "strane" e che dovrebbe esserci una punizione più severa per i giocatori che saltano i tornei, incluso il taglio di punti di classifica.

"Penso sia ridicolo. Non credo che si sia mostrato nel modo migliore possibile. Per me è davvero triste vedere che i direttori dei tornei e i tornei non ci proteggono come giocatori", ha detto il giocatore bielorusso, che ha citato un infortunio lieve per aver saltato il torneo.

"A loro interessa solo le loro (vendite), il loro torneo e basta. Il suo commento era ridicolo. Non sono sicura di voler mai andare lì dopo il suo commento. Per me è troppo."

Sabalenka fece notizia all'inizio della stagione perché preferiva rischiare sanzioni economiche per saltare alcuni tornei. Si ripeté: "Entrando in questa stagione, abbiamo deciso... per dare priorità alla mia salute e assicurarmi che ci siano questi piccoli spazi nel calendario dove posso ricominciare, ricaricarmi, lavorare ed essere meglio preparato per tornei più grandi".

La WTA obbliga le migliori giocatrici a partecipare a tutti e quattro i Grand Slam, 10 tornei WTA 1000 e almeno sei eventi WTA 500. Molti giocatori si sono lamentati del calendario impegnativo, che aumenta il rischio di infortuni. Verso la fine della scorsa stagione, il numero di infortuni è aumentato.