Quarti di finale di UEFA Champions League confermati: Madrid-Bayern, Barça-Atleti, PSG-Liverpool...

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Le ottavi di finale della Champions League sono terminate e sappiamo che tutte e otto le squadre si sono qualificate per i quarti di finale, che si giocheranno dal 7 all'8 aprile al 14 e 15 aprile.

Il Barcellona aveva travolto il Newcastle 7-2 in precedenza, e poi Bayern e Liverpool hanno segnato quattro gol contro Galatasaray e Atalanta qualificandosi ai quarti di finale. Il Tottenham ha battuto l'Atlético de Madrid, ma l'Atleti è passato per 7-2 nel complessivo. Si uniscono a Real Madrid, Arsenal, PSG e Sporting, che hanno concluso i turni a eliminazione diretta martedì.

Quarti di finale Champions League 2025/26 (date e orari esatti da definire):



Real Madrid vs. Bayern Monaco (Il Bayern gioca la gara di ritorno in casa)



Arsenal vs. Sporting (Arsenal gioca la gara di ritorno in casa)



Barcellona vs. Atlético de Madrid (l'Atleti gioca la gara di ritorno in casa).



PSG vs. Liverpool (Liverpool gioca la gara di ritorno in casa)



Dopodiché le semifinali si svolgeranno tra il 28/29 aprile e il 5/6 maggio, con la finale il 30 maggio.

In totale, tre club spagnoli negli ultimi otto, due inglesi, uno tedesco, uno portoghese e un italiano ciascuno. Chi pensi vincerà la Champions League 2025/26?