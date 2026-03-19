Partite di Europa League di oggi, con orari e risultati riportati dalla scorsa settimana

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La gara d'andata degli ottavi di Europa League non è stata molto emozionante in termini di gol, ma la cosa positiva è che la maggior parte degli incontri è ancora aperta per il ritorno oggi. Solo il Ferencváros ha lasciato il Braga con più di un gol di vantaggio per il ritorno, ma non ha servito molto, dato che il Braga li ha battuti 4-0 nella partita di mercoledì, che è stata anticipata.

Il resto delle partite si svolge questo pomeriggio e sera, con Genk, Porto, Midtjylland e Panathinaikos che godono di un gol di vantaggio; sarà sufficiente per confermare la qualificazione più tardi oggi?

Orari delle partite di Europa League giovedì 19 marzo:



Friburgo vs Genk (0-1): 18:45 CET, 17:45 GMT



Lione vs Celta (1-1): 18:45 CET, 17:45 GMT



Midtjylland vs Nottingham Forest (1-0): 18:45 CET, 17:45 GMT



Aston Villa vs Lille (1-0): 21:00 CET, 20:00 GMT



Porto vs Stoccarda (2-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Betis vs Panathinaikos (0-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Roma vs Bologna (1-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Chi pensi si qualificherà per i quarti di finale di Europa League?