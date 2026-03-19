Sport
Partite di Europa League di oggi, con orari e risultati riportati dalla scorsa settimana
Orari delle partite di Europa League questo pomeriggio e sera.
HQ
La gara d'andata degli ottavi di Europa League non è stata molto emozionante in termini di gol, ma la cosa positiva è che la maggior parte degli incontri è ancora aperta per il ritorno oggi. Solo il Ferencváros ha lasciato il Braga con più di un gol di vantaggio per il ritorno, ma non ha servito molto, dato che il Braga li ha battuti 4-0 nella partita di mercoledì, che è stata anticipata.
Il resto delle partite si svolge questo pomeriggio e sera, con Genk, Porto, Midtjylland e Panathinaikos che godono di un gol di vantaggio; sarà sufficiente per confermare la qualificazione più tardi oggi?
Orari delle partite di Europa League giovedì 19 marzo:
- Friburgo vs Genk (0-1): 18:45 CET, 17:45 GMT
- Lione vs Celta (1-1): 18:45 CET, 17:45 GMT
- Midtjylland vs Nottingham Forest (1-0): 18:45 CET, 17:45 GMT
- Aston Villa vs Lille (1-0): 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto vs Stoccarda (2-1): 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Betis vs Panathinaikos (0-1): 21:00 CET, 20:00 GMT
- Roma vs Bologna (1-1): 21:00 CET, 20:00 GMT
Chi pensi si qualificherà per i quarti di finale di Europa League?