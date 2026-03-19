La pioggia ritarda l'inizio del Miami Open, calendario carico giovedì per ATP e WTA

HQ

Le piogge hanno ritardato l'inizio del Miami Open, costringendo a posticipare la maggior parte delle partite di mercoledì nella competizione su campo duro all'aperto, e creando un calendario molto carico giovedì, con tutte le 128 partite (il primo vero turno del torneo) che si disputeranno sia per singolare maschile che femminile.

Durante giovedì, tutti i campi saranno utilizzati per 24 partite ATP, a partire dalle 10:00 ora locale, ovvero alle 15:00 CET, 14:00 GMT. Le partite iniziate a quell'ora includono Rafael Jódar contro Yannick Hanfmann, James Ducksworth contro Roberto Bautista o Nikoloz Basilashvili contro Mariano Navone.

Le partite del giovedì includono anche incontri con Grigor Dimitrov, Reilly Opelka, Matteo Berrettini, Marin Cilic, Hubert Hurkacz e Stefanos Tsitsipas. Il momento clouco sarà Joao Fonseca vs. Fabian Marozsan (non prima delle 18:10 CET), che deciderà il rivale per Carlos Alcaraz venerdì o sabato.

Lo stesso accade con la WTA, che era prevista per iniziare prima del sorteggio maschile, ma sono già state giocate solo sette partite del turno di 128. Le partite di giovedì alle 15:00 CET includono Paula Badosa contro Aliaksandra Sasnovich o Eva Lys contro Yulia Starodubsteva. La maggior parte delle partite del Turno dei 64, la prima con giocatori testa di serie, si giocherà venerdì... Se oggi la pioggia rallentasse.