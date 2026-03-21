Anteprima finale della Carabao Cup: Manchester City vs. Arsenal domenica

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Arsenal e Manchester City si fanno una pausa dalla corsa al titolo di Premier League con la Carabao Cup: la prima e la seconda squadra in campionato sono state anche le migliori nella coppa nazionale, e si affronteranno domenica un mese prima della partita programmata in Premier League (19 aprile).

La finale ha suscitato interesse mondiale a causa dell'alto profilo dei due finalisti: alcuni vedono l'Arsenal come leggero favorito per i risultati migliori sia in Premier League che in Champions League, ma pochi possono escludere il Manchester City, con più esperienza e forse più qualità dell'Arsenal, una squadra che molti hanno criticato per la sua eccessiva affidabilità nelle palle piazzate nel segnare gol e vincere le partite con un margine minimo.

La finale della EFL Cup, allo stadio di Wembley tra Arsenal e Manchester City, inizierà alle 16:30 GMT (17:30 CET) di domenica 22 marzo.

Chi ha vinto trofei della EFL Cup?

Il Manchester City è secondo nella classifica storica della League Cup, dietro il Liverpool, ma è passato un po' di tempo dal loro ultimo trofeo, nel 2020/21, l'ultimo di quattro vinti di fila. L'Arsenal, tuttavia, ha vinto il titolo solo due volte, nel 1987 e nel 1993. L'anno scorso, il Liverpool è stato sorpreso dal Newcastle.

Non dimentichiamo che la FA Cup (che molti considerano più prestigiosa della EFL Cup) è ancora nei quarti di finale, che si giocheranno il 4-5 aprile: il Manchester City affronterà Liverpool e Arsenal contro il Southampton.

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