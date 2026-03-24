Pausa internazionale di marzo 2026: Elenco delle amichevoli per Spagna, Germania, Inghilterra, Francia...

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L'ultima pausa internazionale nel calcio prima della Coppa del Mondo 2026 a giugno avverrà più avanti questa settimana e la settimana successiva, con alcune partite chiave: i play-off interconfederazioni e la fase finale delle qualificazioni europee, con i sei posti rimasti per la Coppa del Mondo e paesi come Italia, Danimarca, Irlanda, Svezia e Repubblica Ceca ancora in lizza con i paesi.

Gli altri paesi che si sono già qualificati per la Coppa del Mondo (o no) giocheranno comunque a marzo, tra il 25 e il 31 marzo, una serie di amichevoli che hanno poca importanza se non come prova generale per la Coppa del Mondo di giugno. Ecco tutte le amichevoli che puoi seguire questo mese:

Partite amichevoli dal 25 marzo al 1° aprile:

(Orari in CET o CEST dopo che l'orologio cambia nel fine settimana, un'ora prima nel Regno Unito).

Mercoledì 25 marzo:



Kazakistan vs. Namibia: 13:00



Giovedì 26 marzo:



Tanzania vs. Liechtenstein: 15:30



Moldavia vs. Lituania: 16:00



Georgia vs. Israele: 18:00



Cipro vs. Bielorussia: 18:00



Brasile vs. Francia: 21:00



Venerdì 27 marzo:



Croazia vs. Colombia: 00:30



Nuova Zelanda vs. Finlandia: 07:15



Isole Salomone vs. Bulgaria: 09:30



Kenya vs. Estonia: 17:00



Austria vs. Ghana: 18:00



Montenegro vs. Andorra: 18:00



Grecia vs. Paraguay: 20:00



Paesi Bassi vs. Norvegia: 20:45



Svizzera vs. Germania: 20:45



Inghilterra vs. Uruguay: 20:45



Spagna vs. Serbia: 21:00



Sabato 28 marzo:



San Marino vs. Isole Faroe: 15:00



Azerbaigian vs. Santa Lucia: 16:00



Ungheria vs. Slovenia: 18:00



Canada vs. Islanda: 18:00



Scozia vs. Giappone: 18:00



USA vs. Belgio: 20:30



Domenica 29 marzo:



Messico vs. Portogallo: 03:00



Lituania vs. Georgia: 15:00



Armenia vs. Bielorussia: 16:00



Colombia vs. Francia: 21:00



Lunedì 30 marzo:



Cabo Verde vs. Finlandia: 05.00



Cipro vs. Moldavia: 18:00



Germania vs. Ghana: 20:45



Martedì 31 marzo:



Kazakistan vs. Comore: 14:00



Norvegia vs. Svizzera: 18:00



Montenegro vs. Slovenia: 18:00



San Marino vs. Andorra: 18:00



Serbia vs. Arabia Saudita: 18:00



Haiti vs. Islanda: 18:30



Ungheria vs. Grecia: 19:00



Cote d'Ivoir vs. Scozia: 20:30



Paesi Bassi vs. Ecuador: 20:45



Inghilterra vs. Giappone: 20:45



Austria vs. Corea: 20:45



Spagna vs. Egitto: 21:00



Mercoledì 1 aprile: