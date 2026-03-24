Pausa internazionale di marzo 2026: Elenco delle amichevoli per Spagna, Germania, Inghilterra, Francia...
Tutte le partite amichevoli tra il 26 e il 31 marzo, durante gli ultimi play-off della Coppa del Mondo.
L'ultima pausa internazionale nel calcio prima della Coppa del Mondo 2026 a giugno avverrà più avanti questa settimana e la settimana successiva, con alcune partite chiave: i play-off interconfederazioni e la fase finale delle qualificazioni europee, con i sei posti rimasti per la Coppa del Mondo e paesi come Italia, Danimarca, Irlanda, Svezia e Repubblica Ceca ancora in lizza con i paesi.
Gli altri paesi che si sono già qualificati per la Coppa del Mondo (o no) giocheranno comunque a marzo, tra il 25 e il 31 marzo, una serie di amichevoli che hanno poca importanza se non come prova generale per la Coppa del Mondo di giugno. Ecco tutte le amichevoli che puoi seguire questo mese:
Partite amichevoli dal 25 marzo al 1° aprile:
(Orari in CET o CEST dopo che l'orologio cambia nel fine settimana, un'ora prima nel Regno Unito).
Mercoledì 25 marzo:
- Kazakistan vs. Namibia: 13:00
Giovedì 26 marzo:
- Tanzania vs. Liechtenstein: 15:30
- Moldavia vs. Lituania: 16:00
- Georgia vs. Israele: 18:00
- Cipro vs. Bielorussia: 18:00
- Brasile vs. Francia: 21:00
Venerdì 27 marzo:
- Croazia vs. Colombia: 00:30
- Nuova Zelanda vs. Finlandia: 07:15
- Isole Salomone vs. Bulgaria: 09:30
- Kenya vs. Estonia: 17:00
- Austria vs. Ghana: 18:00
- Montenegro vs. Andorra: 18:00
- Grecia vs. Paraguay: 20:00
- Paesi Bassi vs. Norvegia: 20:45
- Svizzera vs. Germania: 20:45
- Inghilterra vs. Uruguay: 20:45
- Spagna vs. Serbia: 21:00
Sabato 28 marzo:
- San Marino vs. Isole Faroe: 15:00
- Azerbaigian vs. Santa Lucia: 16:00
- Ungheria vs. Slovenia: 18:00
- Canada vs. Islanda: 18:00
- Scozia vs. Giappone: 18:00
- USA vs. Belgio: 20:30
Domenica 29 marzo:
- Messico vs. Portogallo: 03:00
- Lituania vs. Georgia: 15:00
- Armenia vs. Bielorussia: 16:00
- Colombia vs. Francia: 21:00
Lunedì 30 marzo:
- Cabo Verde vs. Finlandia: 05.00
- Cipro vs. Moldavia: 18:00
- Germania vs. Ghana: 20:45
Martedì 31 marzo:
- Kazakistan vs. Comore: 14:00
- Norvegia vs. Svizzera: 18:00
- Montenegro vs. Slovenia: 18:00
- San Marino vs. Andorra: 18:00
- Serbia vs. Arabia Saudita: 18:00
- Haiti vs. Islanda: 18:30
- Ungheria vs. Grecia: 19:00
- Cote d'Ivoir vs. Scozia: 20:30
- Paesi Bassi vs. Ecuador: 20:45
- Inghilterra vs. Giappone: 20:45
- Austria vs. Corea: 20:45
- Spagna vs. Egitto: 21:00
Mercoledì 1 aprile:
- USA vs. Portogallo: 01:00
- Brasile vs. Croazia: 02:00
- Messico vs. Belgio: 03:00