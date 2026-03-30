Calendario della stagione in terra battuta: tutti i tornei ATP e WTA nella primavera 2026 prima del Roland Garros

HQ

Il Miami Open è finito, e con esso anche la prima parte della stagione di tennis 2026, su campi all'aperto. È il momento della terra battuta, con tornei che includono tre Masters 1.000 (Monte-Carlo, Madrid, Roma), tre ATP 500 (Barcellona, Monaco e Amburgo) e infine il Roland Garros tra il 24 maggio e il 7 giugno.

Mentre alcuni eventi su terra battuta si sono svolti all'inizio dell'anno (Buenos Aires, Rio de Janeiro e Cile a febbraio e marzo), la stagione "ufficiale" di terra battuta inizia ora per ATP e WTA, con alcuni tornei ATP e WTA 250 che iniziano oggi lunedì a Bucarest, Houston, Bogotá e Marrakech.

Questi sono i prossimi tornei ATP e WTA su terra battuta tra aprile e giugno 2026:

ATP, WTA 250



Tiriac Open, Bucarest (ATP 250) - 30 marzo-5 aprile



Copa Colsanitas, Bogotá (WTA 250) - 30 marzo-5 aprile



Campionato USA Maschile di Terra Battuta, Houston (ATP 250) - 30 marzo-5 aprile



Grand Prix Hassan II, Marrakech (ATP 250) - 30 marzo-5 aprile



Open de Rouen (WTA 250) - 13-19 aprile



Open di Ginevra (ATP 250) - 17 aprile-23 maggio



Marocchino Open (WTA 250) - 18-24 maggio



ATP, WTA 500



Charleston Open (WTA 500) - 30 marzo-5 aprile



Linz Open (WTA 500) - 5-12 aprile



Barcelona Open (ATP 500) - 13-19 aprile



Stuttgart Open (WTA 500) - 13-19 aprile



Monaco Open (ATP 500) - 13-19 aprile



Hamburg Open (ATP 500) - 6-17 maggio



Internationaux de Strasbourg (WTA 500) - 18-24 maggio



Masters 1.000 ATP, WTA



Monte-Carlos Masters (ATP), 5-12 aprile



Mutua Madrid Open (ATP, WTA), 22 aprile-3 maggio



Internazionali BNL d'Italia (ATP, WTA), 6 maggio-17 maggio



Grande Slam



Roland Garros, 24 maggio-14 giugno



Sei entusiasta per la stagione di tennis in terra battuta 2026 che porta al Roland Garros?