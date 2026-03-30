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Calendario della stagione in terra battuta: tutti i tornei ATP e WTA nella primavera 2026 prima del Roland Garros

Tutti i tornei ATP e WTA dal 250 al Masters 1.000, portando al Roland Garros 2026.

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Il Miami Open è finito, e con esso anche la prima parte della stagione di tennis 2026, su campi all'aperto. È il momento della terra battuta, con tornei che includono tre Masters 1.000 (Monte-Carlo, Madrid, Roma), tre ATP 500 (Barcellona, Monaco e Amburgo) e infine il Roland Garros tra il 24 maggio e il 7 giugno.

Mentre alcuni eventi su terra battuta si sono svolti all'inizio dell'anno (Buenos Aires, Rio de Janeiro e Cile a febbraio e marzo), la stagione "ufficiale" di terra battuta inizia ora per ATP e WTA, con alcuni tornei ATP e WTA 250 che iniziano oggi lunedì a Bucarest, Houston, Bogotá e Marrakech.

Questi sono i prossimi tornei ATP e WTA su terra battuta tra aprile e giugno 2026:

ATP, WTA 250


  • Tiriac Open, Bucarest (ATP 250) - 30 marzo-5 aprile

  • Copa Colsanitas, Bogotá (WTA 250) - 30 marzo-5 aprile

  • Campionato USA Maschile di Terra Battuta, Houston (ATP 250) - 30 marzo-5 aprile

  • Grand Prix Hassan II, Marrakech (ATP 250) - 30 marzo-5 aprile

  • Open de Rouen (WTA 250) - 13-19 aprile

  • Open di Ginevra (ATP 250) - 17 aprile-23 maggio

  • Marocchino Open (WTA 250) - 18-24 maggio

ATP, WTA 500


  • Charleston Open (WTA 500) - 30 marzo-5 aprile

  • Linz Open (WTA 500) - 5-12 aprile

  • Barcelona Open (ATP 500) - 13-19 aprile

  • Stuttgart Open (WTA 500) - 13-19 aprile

  • Monaco Open (ATP 500) - 13-19 aprile

  • Hamburg Open (ATP 500) - 6-17 maggio

  • Internationaux de Strasbourg (WTA 500) - 18-24 maggio

Masters 1.000 ATP, WTA


  • Monte-Carlos Masters (ATP), 5-12 aprile

  • Mutua Madrid Open (ATP, WTA), 22 aprile-3 maggio

  • Internazionali BNL d'Italia (ATP, WTA), 6 maggio-17 maggio

Grande Slam


  • Roland Garros, 24 maggio-14 giugno

Sei entusiasta per la stagione di tennis in terra battuta 2026 che porta al Roland Garros?

Calendario della stagione in terra battuta: tutti i tornei ATP e WTA nella primavera 2026 prima del Roland Garros
Lukas Gojda / Shutterstock

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