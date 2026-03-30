Il corridore di fondo keniota Albert Korir, vincitore della Maratona di New York 2021, squalificato per cinque anni

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Albert Korir, corridore keniota di lunga fonda, vincitore della Maratona di New York 2021, è stato sanzionato per cinque anni dall'Athletics Integrity Unit (AIU), dopo aver ammesso il doping. È stato sospeso provvisoriamente a gennaio per l'uso di una sostanza proibita (attivatore continuo del recettore dell'eritropoietina (CERA), in tre test fuori competizione condotti in Kenya lo scorso ottobre.

Di conseguenza, il trentaduenne non potrà competere prima del 7 gennaio 2031. Manterrà la vittoria alla Maratona di New York 2021, ma sarà privato del terzo posto nella Maratona di New York City a novembre 2025.

Secondo l'AIU, la sanzione doveva essere di quattro anni ma fu aumentata a sei a causa di circostanze aggravanti, e successivamente ridotta di un anno a causa del suo ammissione anticipata e accettazione della punizione.

Otto mesi fa, anche la detentrice del record mondiale nella maratona femminile, Ruth Chepng'etich, è stata sospesa per doping. Secondo l'AFP, più di 140 corridori kenioti, la maggior parte dei quali di lunga distanza, sono stati sanzionati per doping da una serie di scandali intorno alle Olimpiadi di Rio 2016, che li hanno portati a non conformarsi con l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).