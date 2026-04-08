TikTok prevede di costruire un altro data center da miliardi di dollari in Finlandia

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Un solo data center nella città finlandese di Kouvola non è sufficiente, poiché Reuters ha riportato che un secondo sarà costruito a Lahti e dovrebbe essere operativo nel 2027 a un costo superiore a un miliardo di euro. Tuttavia, il clima fresco e l'elettricità a basso costo e basse emissioni di carbonio significano che, almeno in teoria, dovrebbe essere più economico farla funzionare in Finlandia.

TikTok è stato criticato per la conformità al GDPR, con i data center europei aggiuntivi in Finlandia che garantiscono che tutti i dati degli utenti europei siano archiviati correttamente, ma questo non ha impedito ai Fins di avere le loro preoccupazioni, secondo Reuters, con l'allora Ministro degli Affari Economici Wille Rydman citato per aver dichiarato che la questione dovrebbe essere "riconsiderata" sulla base di preoccupazioni di sicurezza. Vale la pena notare che il Ministero della Difesa finlandese ha approvato il primo datacenter nel 2024.