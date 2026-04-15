Stati Uniti e Iran potrebbero riprendere i colloqui di pace questa settimana

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I negoziati tra Stati Uniti e Iran volti a porre fine al conflitto in corso potrebbero riprendere entro pochi giorni, ha dichiarato il presidente USA Donald Trump, mentre Washington continua a imporre un blocco ai porti iraniani.

"Dovresti davvero restare lì, perché potrebbe succedere qualcosa nei prossimi due giorni, e siamo più inclini ad andarci," è stato citato Trump in un'intervista al New York Post.

Funzionari di entrambe le parti, insieme a intermediari regionali, hanno indicato che le delegazioni potrebbero tornare in Pakistan entro la fine della settimana, suggerendo che i canali diplomatici rimangano aperti nonostante la recente escalation militare.

L'ultimo ciclo di colloqui è fallito a causa di disaccordi sul programma nucleare iraniano, con entrambe le parti ancora divise sulla durata e l'ampiezza di qualsiasi sospensione delle attività di arricchimento e dei meccanismi di verifica.

I mercati petroliferi hanno reagito alla prospettiva di nuove trattative, con i prezzi che sono scesi sotto i 100 dollari al barile dopo una precedente volatilità legata ai timori di una prolungata interruzione nello Stretto di Hormuz.