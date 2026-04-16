I Golden State Warriors sopravvivono alla prima sfida play-in; Orlando Magic ha un'altra possibilità

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La stagione NBA non è ancora finita per Stephen Curry, quattro volte campione NBA con i Golden State Warriors, che nonostante abbia chiuso decimi nella stagione regolare, ha sconfitto la squadra numero 1 Los Angeles Clippers per accedere alla finale dei play-in NBA venerdì prossimo (sabato ora europea). Curry, che secondo le vendite di maglie rimane uno dei giocatori più popolari della lega, ha segnato 35 punti, mentre il veterano Al Horford, 39 anni, ha segnato quattro triple negli ultimi cinque minuti, per un parziale di 27-13 alla fine della partita.

Nell'altra partita dello play-in, i Philadelphia 76ers si sono qualificati per i play-off battendo gli Orlando Magic 109-97. La squadra della Florida avrà un'altra opportunità venerdì, quando affronterà i Charlotte Hornets, mentre i Warriors affronteranno i Phoenix Suns per assicurarsi l'altro posto nei play-off.

Le ultime due partite del torneo play-in NBA saranno trasmesse su Amazon Prime Video: