La Liga accelera: due giornate in una settimana, calendario Barcellona, Madrid, Atleti...

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La finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atlético de Madrid domenica ha significato che non ci sono partite di LaLiga lo scorso fine settimana, quindi ora la competizione nazionale recupererà questa settimana, con due giornate, la 33ª e la 32ª (tecnicamente dopo la 33ª), nell'arco di sette giorni, da martedì 21 aprile a lunedì, Il 27 aprile, quando la competizione europea torna per le semifinali (con solo due squadre spagnole, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano, rispettivamente in Champions League e Conference League).

La Liga continua domani con la prima partita del Real Madrid dopo l'eliminazione in Champions League, in casa contro l'Alavés, sapendo che le speranze di titolo di Liga sono quasi svanite, visto che il Barcellona, che affronta il Celta di Vigo mercoledì, è avanti di nove punti.

Il Madrid gioca di nuovo venerdì contro il Betis, mentre il Barça farà visita al Getafe sabato: il Barcellona potrebbe essere incoronato campione entro il weekend successivo, il 2 maggio, contro l'Osasuna... oppure prima se il Madrid non vince questa settimana.

Giornata di LaLiga 33/38

Martedì 21 aprile



Athletic Club vs Osasuna: 17:00 CEST / 16:00 BST



Maiorca vs Valencia: 17:00 CEST / 16:00 BST



Real Madrid vs Alavés: 19:30 CEST / 18:30 BST



Girona vs Real Betis: 19:30 CEST / 18:30 BST



Mercoledì 22 aprile



Elche vs Atlético Madrid: 17:00 CEST / 16:00 BST



Real Sociedad vs Getafe: 18:00 CEST / 17:00 BST



Barcellona vs Celta Vigo: 19:30 CEST / 18:30 BST



Giovedì, 23 aprile



Levante vs Siviglia: 17:00 CEST / 16:00 BST



Rayo Vallecano vs Espanyol: 18:00 CEST / 17:00 BST



Real Oviedo vs Villarreal: 19:30 CEST / 18:30 BST



Giornata di LaLiga 32/38

Venerdì 24 aprile



Real Betis vs. Real Madrid: 21:00 CEST / 20:00 BST



Sabato, 25 aprile



Alavés vs. Maiorca: 14:00 CEST / 13:00 BST



Getafe vs. Barcellona: 16:15 CEST / 15:15 BST



Valencia vs. Girona: 18:30 CEST / 17:30 BST



Atlético de Madrid vs. Athletic Club: 21:00 CEST / 20:00 BST



Domenica 26 aprile



Rayo Vallecano vs. Real Sociedad: 14:00 CEST / 13:00 BST



Real Oviedo vs. Elche: 16:15 CEST / 15:15 BST



Osasuna vs. Siviglia: 18:30 CEST / 17:30 BST



Villarreal vs. Celta de Vigo: 21:00 CEST / 20:00 BST



Lunedì, 27 aprile