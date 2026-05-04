Antonelli e Sinner lo fanno di nuovo: Terza doppietta nel 2026

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Domenica 3 maggio è successo di nuovo: Jannik Sinner ha vinto un altro ATP Masters 1.000, il Madrid Open, e Andrea Kimi Antonelli ha vinto un altro Gran Premio di Formula 1, il GP di Miami. Quest'anno è diventata una tendenza: è la terza volta che questi due italiani vincono titoli nello stesso giorno.

Il 15 marzo, Antonelli vinse il Gran Premio di Cina e Sinner vinse Indian Wells. Il 29 marzo, Antonelli vinse il Japan Grand Prix e Sinner vinse il Miami Open. E il 3 maggio, Sinner vinse a Madrid, diventando il primo uomo a vincere cinque titoli consecutivi Masters 1.000: Parigi 2025, e Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid. Ora punterà a battere il record di Djokovic del 2015 di sei titoli Masters 1.000 in una singola stagione, e ha confermato che parteciperà a Roma.

E Antonelli, a soli 18 anni, è diventato il primo pilota nella storia della F1 a trasformare le sue prime tre pole in vittorie, e ora ha vinto tre gare consecutive, in testa alla classifica F1 con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Mercedes George Russell.

Il prossimo per Sinner, punterà a conquistare il Rome Open, a partire da questa settimana, puntando a una finale domenica 17 maggio, mentre la prossima gara di Antonelli sarà il Gran Premio del Canada il 24 maggio.