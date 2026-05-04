Come può il FC Barcelona vincere il titolo di LaLiga con El Clásico domenica
Il Barcellona può vincere il titolo di campione in un Clásico contro il Real Madrid, cosa che non è mai successa.
Il FC Barcelona si avvicina al suo 33° titolo di campione, e potrebbe accadere durante l'El Clásico di domenica (21:00 CEST, 20:00 BST). Dopo che Barcellona e Real Madrid hanno vinto le loro partite lo scorso fine settimana, il Barça è di undici punti davanti al Real Madrid con 12 punti in gioco, il che significa che se il Barcellona vince o pareggia la partita successiva e il Real Madrid no, il Barça sarà incoronato campione alla 35ª giornata.
La circostanza insolita è che la prossima partita sarà FC Barcelona contro Real Madrid, un altro Clásico. E per la prima volta nella storia, un titolo di campione potrebbe essere deciso in un Clásico, una partita tra Barcellona e Madrid, cosa mai accaduta nella storia.
Un pareggio sarebbe sufficiente per il Barcellona per diventare campione di Liga con el Clásico, quindi il Real Madrid è costretto a vincere al Camp Nou di Spotify per almeno ritardare i festeggiamenti del Barça ed evitare un'umiliazione, con l'aggiunta che sarà il secondo titolo di campionato consecutivo per il Barça, oltre a essere la quinta stagione senza trofei del Real Madrid in questo secolo. dopo il 2004/05, 2005/06, 2009/10 e 2020/21.
Se il Barcellona vincesse la partita domenica, sarebbe 14 punti avanti al Real Madrid, avvicinandosi al loro record di margine più ampio sul Real Madrid in LaLiga (15 punti nella stagione 2012/13), e se il Barcellona vincesse le quattro partite rimanenti, a partire da El Clásico, finirebbero la Liga con 100 punti.