Come può il FC Barcelona vincere il titolo di LaLiga con El Clásico domenica

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Il FC Barcelona si avvicina al suo 33° titolo di campione, e potrebbe accadere durante l'El Clásico di domenica (21:00 CEST, 20:00 BST). Dopo che Barcellona e Real Madrid hanno vinto le loro partite lo scorso fine settimana, il Barça è di undici punti davanti al Real Madrid con 12 punti in gioco, il che significa che se il Barcellona vince o pareggia la partita successiva e il Real Madrid no, il Barça sarà incoronato campione alla 35ª giornata.

La circostanza insolita è che la prossima partita sarà FC Barcelona contro Real Madrid, un altro Clásico. E per la prima volta nella storia, un titolo di campione potrebbe essere deciso in un Clásico, una partita tra Barcellona e Madrid, cosa mai accaduta nella storia.

Un pareggio sarebbe sufficiente per il Barcellona per diventare campione di Liga con el Clásico, quindi il Real Madrid è costretto a vincere al Camp Nou di Spotify per almeno ritardare i festeggiamenti del Barça ed evitare un'umiliazione, con l'aggiunta che sarà il secondo titolo di campionato consecutivo per il Barça, oltre a essere la quinta stagione senza trofei del Real Madrid in questo secolo. dopo il 2004/05, 2005/06, 2009/10 e 2020/21.

Se il Barcellona vincesse la partita domenica, sarebbe 14 punti avanti al Real Madrid, avvicinandosi al loro record di margine più ampio sul Real Madrid in LaLiga (15 punti nella stagione 2012/13), e se il Barcellona vincesse le quattro partite rimanenti, a partire da El Clásico, finirebbero la Liga con 100 punti.