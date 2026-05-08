Resident Evil Requiem ottiene il DLC per minigioco single-player, Leon Must Die Forever

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Dopo aver venduto oltre sette milioni di copie, rendendolo l'episodio più venduto della serie, Resident Evil Requiem ha ricevuto il suo primo DLC gratuito, Leon Must Die Forever. Dall'8 maggio, questo è gratuito per tutti i giocatori che hanno acquistato Resident Evil Requiem. Una modalità di gioco extra che si sblocca dopo il completamento del gioco principale, Leon Must Die Forever è una modalità di gioco aggiuntiva free-to-play ricca di tutto il combattimento e l'azione per cui il Leon Kennedy è più conosciuto.

Come dichiarato in un'intervista con il regista di Requiem, Koshi Nakanishi ha lasciato intendere che il DLC sarebbe stato incentrato sui sistemi di combattimento presentati nel gioco principale e dal trailer uscito ieri lo vediamo chiaramente.

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In precedenza, ad aprile, si vociferava che Capcom stesse sviluppando contenuti aggiuntivi per Resident Evil Requiem, dato che i loro due capitoli precedenti del franchise (Village e Biohazard) avevano entrambi ricevuto una selezione di contenuti aggiuntivi post-gioco principale per i giocatori.

Oltre a questo lancio, sono state aggiunte alcune piccole correzioni di bug e sono stati aggiunti anche trigger adattivi, funzioni di vibrazione e sensori di movimento per il controller wireless DualSense.