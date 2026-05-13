Warhammer Skulls torna la prossima settimana, celebrando il decimo anniversario della vetrina

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È di nuovo quel periodo dell'anno. Con l'estate che si avvicina, i fan di Warhammer sanno che stanno per arrivare una serie di annunci sui videogiochi, dato che Warhammer Skulls sta ufficialmente tornando. Quest'anno segna il decimo anniversario della presentazione di videogiochi incentrata su Warhammer, e sembra destinata a essere il più grande evento Skulls finora.

Annunciato tramite un comunicato stampa, arrivano notizie dai seguenti titoli:





Warhammer 40.000: Space Marine 2



Warhammer 40.000: Darktide



Warhammer 40.000: Rogue Trader e Warhammer 40,000: Dark Heresy



Warhammer 40.000 Boltgun 2



Sopravvissuti a Warhammer



Total War: Warhammer III



Warhammer 40.000: Battlesector



Warhammer 40.000 Alba della Guerra IV



Sembra già una selezione molto ricca, e speriamo di vedere alcune date di uscita aggiunte su titoli in arrivo come Dawn of War IV, Boltgun 2 e Dark Heresy, ma ci sono anche molti annunci entusiasmanti che possono arrivare da giochi già usciti come Space Marine II, Darktide e altri. Sappiamo anche che Warhammer 40.000: Mechanicus 2 uscirà come parte della presentazione Skulls di quest'anno, quindi preparate i portafogli per quando uscirà.

Forse una mancanza evidente dalla lista è Total War: Warhammer 40.000, ma c'è sempre la possibilità che quel gioco possa comparire nello show, o apparire altrove nella lunga lista dei grandi eventi estivi. Ci saranno anche sicuramente alcune sorprese.

Warhammer Skulls tornerà la prossima settimana, il 21 maggio, dove lo showcase sarà trasmesso in streaming su Twitch e YouTube dalle 17:00 BST alle 18:00 CEST. Sarà condotto dalla star di Warhammer 40,000: Boltgun 2, Alanah Pearce. Se vuoi immergerti nello spirito di Warhammer Skulls, perché non dare un'occhiata al nostro ultimo unboxing, dove esaminiamo una fantastica scatola di regali, inviata a noi grazie a Games Workshop.

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