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Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, affronterà le sue prime vere elezioni domenica prossima, 7 giugno, dopo 22 anni: da quando ha vinto le seconde elezioni nel 2004, si è dimesso nel 2006 e è tornato nel 2009, non ha mai affrontato opposizione. Si prevede che vincerà con la stragrande maggioranza dei voti dei membri, portando con sé José Mourinho come nuovo allenatore.

In un'intervista a El País, Pérez, 79 anni, ha rivelato che una delle prime cose che farà, se (o quando) verrà rieletto, sarà convocare un referendum per conferire ufficialmente ai membri del club la proprietà finanziaria del club. "Assegnerò la proprietà economica ai 100.000 membri. Essere tifosi del Real Madrid non sarà più solo una questione sentimentale, come lo è stato finora, ma significherà anche essere proprietari a vita del club."

Tuttavia, per farlo, Pérez afferma di dover vendere una piccola percentuale del club, il 5%, a investitori esterni, per vedere davvero quanto vale il club. "Chi dice che il club vale 10 miliardi? Forbes? Non è una valutazione. Una valutazione è quando qualcuno acquista una piccola parte, il 5%, semplicemente per stabilire il valore".

Pérez aggiunge che la persona o l'azienda che possiede quel 5% non riceverà "nulla in cambio" e non sarà al comando, sarà associata solo al marchio. "Sarà il 95% dei membri a continuare a comandare. Non morirò finché non avrò assicurato che i beni finanziari del club appartengano ai suoi membri. Non apparterrà a una persona a caso che si trova lì, che non ha soldi e che è capace di prendere un prestito predatorio per acquisire il Real Madrid", indicando il suo rivale elettorale, Enrique Riquelme, descrivendolo come "un sindacato di interessi acquisiti".

Le elezioni del Real Madrid si terranno domenica 7 giugno e tutti i sondaggi danno a Pérez una schiacciante maggioranza dei voti.